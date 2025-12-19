5月嬰沒打疫苗警追父母 查出男嬰死亡被丟大排

5個月大的男嬰，丟棄到新市的野溪大排。（圖／東森新聞）





台南一對疑似心智障礙的男女，生下男嬰後居無定所，因為沒有打疫苗，社政單位一直在追查這對父母，警方藉由機車車牌鎖定找到人，卻發現男嬰不見了，後來才供出男嬰已經死亡，丟棄到新市的野溪大排，警方找到遺體後，今天相驗查明死因，確認這對父母的刑責。

五個月大男嬰的遺體找到了，檢警驗屍要查明死因，男嬰的母親臉上沒有太明顯的情緒，而男嬰的遺體則是包在大塑膠袋裡，被丟棄在新這處野溪大排，警方在大排底垃圾和泥土堆中找到他。

禮儀業者：「過去看以為是泥巴結果不是，就確定他是個人對對，鑑識小組有下去鑑識，所以也沒有穿衣服，完全看不出來都是黑的，真的看不出來。」讓現場人員感到難過的是，小生命的消失，但是在他父母的臉上，看不出難過的情緒。

禮儀業者：「他那時候看起來還好嗎，就冷冷的我覺得，就跟一般正常的人一樣，蠻冷的就是，有很自責的樣子嗎沒有，完全沒有沒有很大的情緒，就很冷我就覺得好恐怖。」

在社政單位的資料中，男嬰父母都是心智障礙，屬於經濟弱勢，居無定所到處打零工，因為男嬰五個月大沒有打疫苗，遭到列管由警政單位追查父母，花了一段時間找到人，卻發現男嬰不在父母身邊，第一時間父母不講男嬰下落，一直溝通後父母才坦承男嬰已死亡，丟棄野溪大排。

社會局家防中心主任施清發：「後續的部分家防中心，持續與警方密切合作，指派兒保社工協助配合，收集相關事證，並依法提起獨立告訴，確保兒少權益。」

至於男嬰究竟是疏於照顧，或其他原因死亡，父母的刑責仍待驗屍結果。

