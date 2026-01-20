5月小巨蛋唱3天 動力火車體能測試過關

動力火車相約5月小巨蛋見。

記者戴淑芳∕台北報導

動力火車20日帶來好消息，宣布將於5月15、16、17日在台北小巨蛋連唱3場，記者會上特別設計了「體力挑戰」環節，把跑步機搬到舞台上，現場測試體能，結果兩人成功通過挑戰，獲得「完賽錦旗」！

除了宣告演唱會，動力火車記者會上也帶來全新單曲〈I Need You〉首唱，尤秋興分享：「我們比較少這種溫柔的歌，比較少高亢的部分，現在歷練比較多，試著用不同方式詮釋歌曲。」，顏志琳則表示：「希望透過這首歌，讓一直以來支持我們的歌迷，能感受到動力火車歌聲的陪伴。」

動力火車分享，如今要開3場小巨蛋，最主要是擔心票房。尤秋興開玩笑說：「如果賣不完的話，我請我們部落的人準備好，大概有3千多人。」並幽默補充：「如果秒殺的話，我們部落的人就在外面就好。」

他們也透露這次3場演唱會歌單的安排都有不同的設計，嘉賓也會3天不一樣，「名單目前有想過了，但還沒有完全確定。」 被問及先前在尾牙上同場的A-Lin，「也是個選項之一」希望能帶給大家不一樣的感受。

「台新銀行 冠名贊助 動力火車 一路向前 世界巡迴演唱會 台北旗艦場」將於1月24日開放台新卡友優先購票，1月25日正式售票。