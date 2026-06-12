5月房租年增率1.76％ 租屋族喘口氣

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通膨趨緩，租金指數有感下降！主計總處統計5月房租類指數年增率僅1.76％，創48個月新低，連續5個月跌破2％，疫後通膨推升的租金漲勢正逐步收斂。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，疫情後受到通膨與造價上漲等因素，房價上漲後也帶動租金一路走揚，若從統計來看，過去3年的房租指數年度的年增率都超過2％，是1996年以來房租漲勢最有感的時候，所幸在整體通膨逐漸趨緩，過去幾年租屋可能也陸續換約反映新的租金，因此統計今年以來租金的漲幅年增率都低於2％，是近4年漲幅最和緩的時候，政府也積極推動租金補貼，有效降低租屋族群的負擔。

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統計顯示，這波租金有感上漲從2022年開始，房租指數年增率1.68％，2023年2.16％，2024年2.45％，2025年雖下降依然突破2％、達2.3％，不過，今年明顯看到年增率在收斂，連續5個月房租指數年增幅跌破2%，5月更剩下1.76%，寫下48個月以來單月新低。

若以區域來看，2024年房租漲幅最明顯的是台中的年增3.5％，南部年增2.55％，2025年台中年增仍達2.76％，北部區域2.25％，南部區域2.08％，2026年北中南區域房租年增都出現收斂，到5月全部房租指數年增率都跌破2％。

為照顧各類的租屋族群並鼓勵生育，政府提供不同的租金補貼加碼方案，並且鼓勵房東把閒置房屋對外出租，給予稅負各方面的減免優惠，曾敬德建議民眾多加善用政府的美意降低每月租金負擔並提升生活品質，補貼後省下的開銷也可以拿來投資或者存起來作為日常甚至日後購屋使用。