5月新生兒剩6832人 人口連29個月負成長 網友炸鍋：經濟最好、炒房炒到斷子絕孫

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內政部今天公布我國最新戶口統計資料，截至5月底，台灣總人口數2325萬2641人，相比去年同期減少10萬2829人，人口連續29個月負成長；值得注意，少子化仍持續惡化，5月新生兒僅6832人，創歷年次低紀錄。

內政部統計，5月出生6832人，今年1-5月共出生3萬9,020人，較去年同期4萬6,407人減少7,387人，年減約15.9%。2026新生兒恐跌破十萬。

PTT鄉民警告，「若要達到維持人口數量的最低下限生育率2.1，每年最少要生育31萬人。一年9萬的出生數，約是31萬人的三分之一。因此，台灣必不可能保持今天的人口比例，人口崩塌不但會來的非常快，而且是指數性的。真槍實彈的革命結束，政府、富人與資本家還是同一批人；子宮革命結束後，所有文化、語言、基因、習俗都會被替換與滅絕。這是最悲慘的雙輸結局。」

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網友嘲諷，「繼續炒房，發那5000有啥用」、「GDP創新高生育率創新低，鳥熊不生？」、「你不知道這是綠共滅台計畫的核心嗎？」、「少子化辦公室大成功！謝謝民進党」、「青鳥又要強行連結gdp創新高嗎？」、「以後都是印度人和越南人」、「真的9萬人保衛戰了」、「6832人外配貢獻了多少?」、「還真的留島不留人，中共還沒來綠共進行中」、「經濟最好，股市破新高，出生率創新低」、「讚啦，大家炒股炒房，炒到斷子絕孫」。

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