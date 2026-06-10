5月新生兒年減近兩成 網急喊：18項政策大禮包快上路

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內政部最新人口統計今（10）日出爐，今年5月全台新生兒數僅6832人，比上個月少了1312人，月減16.11％；更比去年同期少了1601人，年減18.98％；今年1至5月全台累計共3萬9020名新生兒，比去年同期少了7387人，銳減15.92％。

內政部最新人口統計顯示，今年5月新生兒數僅6832人，與上個月的8144人相比大幅減少，一次銳減1312人，月減16.11％，也比去年同期少了1601人，年減18.98％；粗出生率最高的前3名為台東縣、澎湖縣及新竹市，最低的前3名則是基隆市、苗栗縣及嘉義縣。

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統計數據顯示，去年全年新生兒總計10萬7812人，前5個月數據為4萬6407，約佔全年出生數43％，而今年前5個月僅有3萬9020名新生兒，若依相同比例計算，今年全年出生數推估約9萬650人，一年減少逾1萬7千名新生兒，勉強守住9萬大關。

PTT網友則說「政府那18項政策最好快點上路，不然台灣真的沒人敢生」、「已經比去年同期少了7000人了，好恐怖的數字」、「好消息是比今年2月多一點，至少沒創今年新低」、「少子化辦公室又贏」、「台股指數一直衝，出生人口一直跌，這有合理嗎」、「拜託趕快跟韓國學一下，人家就能成功挽救生育率，政策直接複製貼上照抄都不會嗎？」

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