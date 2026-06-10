5月機械出口創新高 機械公會：前景樂觀、留意3變數

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機械公會今天(10日)公布5月機械出口金額35.01億美元，創歷史新高，連16個月正成長，工具機出口也逐步復甦，預期工具機市況下半年有望優於上半年。理事長莊大立強調，AI催生的半導體擴廠需求、中國零組件需求回溫都將帶動出口，不過要留意新興應用需求變化、地緣政治等不確定因素，且廠商也面臨原物料價格上漲的成本壓力。

機械公會指出，受惠AI、半導體需求持續暢旺，台灣機械出口5月持續成長，出口值達35.01億美元，打破2022年7月紀錄，再創單月歷史新高，連續16個月正成長。其中，以電子設備出口表現最為亮眼，出口金額破7億美元關卡，來到7.19億美元，同步創下單月新高紀錄，且佔總機械出口比重達20.5%；至於工具機5月出口金額1.94億美元，年增率回到2.4%，小幅增長。

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機械公會表示，累計1到5月機械業出口金額達146.12億美元，較上年同期成長19.9%，並以電子設備、檢量測設備、動力傳動件為前三大貨品，而工具機1到5月出口金額則仍呈現負成長，年減1.9%，不過觀察其出口金額與主要出口市場變化皆已逐漸轉正，預期下半年出口將優於上半年。

機械公會理事長莊大立分析，機械出口表現穩健成長，除了有AI、半導體相關擴廠需求帶動之外，中國零組件也出現供不應求的情況，另外，設備生命週期的汰舊換新也多少帶動工具機復甦。他說：『(原音)就是機器用久了，總是還是要汰舊換新一下，因為工具機是所有製造、所有產品之母嘛，這個多少會有一點帶動，可是你看那個成長的幅度並不是那麼高，我們還是有期許啦！』

莊大立指出，儘管AI需求暢旺，但近期股市已有震盪，後續需關注這些新興科技需求能否延續， 另一方面，中東戰事持續牽動國際能源價格，何時停戰也仍有待觀察。他也提到，機械業面臨原物料價格上漲，成本大增，雖已有台廠宣布調漲售價，但不見得每家廠商都有足夠的議價空間，這也將成為未來出口競爭的不確定性。

莊大立強調，目前對機械業今年表現仍屬樂觀正面，並維持全年產值、出口正成長1成的目標不變。(編輯：宋皖媛)