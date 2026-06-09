5月熱門ETF定期定額出爐！老字號 0050月增8.3萬續霸冠軍

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台股5月暴漲攻高，證交所5月熱門ETF定期定額排行出爐，國民ETF 元大台灣50(0050)以月增8.3萬，總交易戶數突破109萬，持續推升新高紀錄，市值型ETF龍頭地位屹立不搖。







據證交所5月統計，ETF定期定額交易戶數前二十大合計成長17.7萬，個股定期定額交易戶數前二十大戶數則減少8,194，個股投資人轉向ETF趨勢延續。ETF中，0050月增8.3萬、0056月增1.4萬，熱度高居不下。

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法人分析，市值型ETF近年來的亮眼表現持續吸睛，其中0050為市場純粹的市值型代表，擁有絕不錯過台股長期行情特色，已成為小資、兒童存股的標配投資，同時也是市場逢低加碼首選。







台股6月8日重挫帶動資金湧入，0050單日淨申購金額來到277億歷史次高，另一檔近期獲市場關注的元大台灣50正2(00631L)，同步獲147億歷史新高淨申購，顯示市值型ETF吸引力持續擴散。







法人指出，相對於個股投資，0050最大優勢是成分股會隨著產業脈動調整，例如近期刪除台塑(1301)、中鋼(2002)、和泰車(2207)等傳產，再增持AI概念股，持續凸顯其與時俱進特色。投資人無須承擔選股風險，只要透過0050即可穩定參與台股指標產業成長。







此外，近期金管會開放國內股票型基金及主動式ETF，單一持股上限限制，市場關注資金轉由大型權值股集中，而0050、00631L將有望優先受惠下，

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