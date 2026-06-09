5月熱門ETF定期定額出爐！老字號 0050月增8.3萬續霸冠軍
台股5月暴漲攻高，證交所5月熱門ETF定期定額排行出爐，國民ETF 元大台灣50(0050)以月增8.3萬，總交易戶數突破109萬，持續推升新高紀錄，市值型ETF龍頭地位屹立不搖。
\n
\n據證交所5月統計，ETF定期定額交易戶數前二十大合計成長17.7萬，個股定期定額交易戶數前二十大戶數則減少8,194，個股投資人轉向ETF趨勢延續。ETF中，0050月增8.3萬、0056月增1.4萬，熱度高居不下。
\n
\n法人分析，市值型ETF近年來的亮眼表現持續吸睛，其中0050為市場純粹的市值型代表，擁有絕不錯過台股長期行情特色，已成為小資、兒童存股的標配投資，同時也是市場逢低加碼首選。
\n
\n台股6月8日重挫帶動資金湧入，0050單日淨申購金額來到277億歷史次高，另一檔近期獲市場關注的元大台灣50正2(00631L)，同步獲147億歷史新高淨申購，顯示市值型ETF吸引力持續擴散。
\n
\n法人指出，相對於個股投資，0050最大優勢是成分股會隨著產業脈動調整，例如近期刪除台塑(1301)、中鋼(2002)、和泰車(2207)等傳產，再增持AI概念股，持續凸顯其與時俱進特色。投資人無須承擔選股風險，只要透過0050即可穩定參與台股指標產業成長。
\n
\n此外，近期金管會開放國內股票型基金及主動式ETF，單一持股上限限制，市場關注資金轉由大型權值股集中，而0050、00631L將有望優先受惠下，
更多太報報導\n
\n快訊／大立光林恩平霸氣宣告：不會被AI消滅加入CPO戰局 鏡頭本業持續衝刺\n
\nCPO進度超前！大立光林恩平：9月首條自動化試產線開放客戶看、精度領先同業\n
\n台股周一迎接3千點血洗震撼日! 程正樺：不要怕、是技術性調整!\n
其他人也在看
新台幣爆逾1488億元巨量！史上第二大 匯價創半個月最低
股匯脫鉤！台股今（9）日強彈 1,201 點、收復先前三分之二失土，但新台幣匯率卻「走自己的路」。在多方激烈多空交鋒下，台北匯市狂飆出 47.46 億美元（約新台幣 1,488 億元），一舉刷新歷史第二大紀錄，新台幣兌美元終場以 31.618 元、貶值 3.8 分作收。
股匯背離…台股暴力反彈 熱錢持續撤離
台股在「黑色星期一」重挫逾千點後，昨天指數暴力反彈大漲一二○一點，以四萬四七○四點收盤，漲幅百分之二點七六，成交量一兆一五一九億元。專家表示，第一道空襲警報暫告解除，但還有第二、第三道難題，能否安全闖關仍有待觀察。
黃鐙輝為一事台積電全賣光！改靠1檔ETF賺錢 15年後月領30萬
國內ETF投資標竿元大台灣50ETF（0050）寫歷史紀錄，隨著台股站上新高，近300萬投資人共同參與下，規模突破2兆元。藝人黃鐙輝2024年時，出清手上的台積電股票換取買房頭期款，曾透露自己運用高達3000萬的房貸進行利差配置，將錢投入ETF 0050，規劃15年內打造未來每月30萬元的被動收入。
【高息ETF王者爭霸3】台股將迎除權息高峰...高股息ETF還香嗎？專家這樣看
近兩年主動式ETF熱潮席捲市場，不少資金轉向追求更高報酬的商品，高股息ETF還值得布局嗎？資深證券分析師蔡明翰接受《Yahoo股市》訪問時指出，主動式ETF、市值型ETF與高股息ETF本質上仍屬於不同投資工具，沒有絕對優劣之分，關鍵在於投資人的風險承受能力。
比台積電還熱門！「這檔」吸300萬人搶抱 全台破1/5股民都在買
台灣ETF龍頭元大台灣50（0050）再寫新里程碑！根據集保結算所截至6月5日最新統計，0050受益人數已達300.8萬人，正式突破300萬人大關，不僅穩坐台股ETF受益人數冠軍，更超越「護國神山」台積電（2330）的267.8萬股東人數。今（8）日0050成交量更衝上31萬8509張，人氣持續飆升。
外資大砍917億要崩了？ 專家喊免驚：重點在流向
台股歷經重挫後隔日便狂飆1201點站回4萬4千點。但盤後外資卻驚人暴砍917億元，引發市場恐慌。分析師楊雲翔發文直言，關鍵在於產業趨勢與資金流向，更點名一檔被低估的PA功率放大器概念股，正迎來多頭爆發期。
泡沫要來了？美股「70%閃熊市訊號」美銀警告投資人
財經中心／李明融報導AI 狂潮帶動美股連連創高，但這波多頭行情恐怕即將見頂，甚至面臨泡沫破裂的危機！美國銀行證券（Bank of America Securities）近日發布最新重磅報告，直言美股當前已觸發高達 70% 的「熊市指標」（bear market signposts），亮起太多危險訊號。歷史經驗顯示，一旦觸及這個門檻，市場往往會步入風險高度集中的危險期。面對步步逼近的熊市風暴，美銀策略師團隊向全球投資人發出強烈警告：現階段應當「逢高出脫、獲利了結」，趕緊把獲利落袋為安，切勿盲目追高。
營收快揭曉股民不買單？台積電跌25元失守2300元 專家：好機會
台積電（2330）今（10）日下午公布5月營收，但股價先跌25元，失守2300元關卡，專家表示，神山近期表現相對落後大盤，反而是很好的投資機會，建議投資人可趁其股價相對弱勢時，持續分批布局。
又有韭菜翻車！佳必琪、群聯爆違約交割 金額逾1.7億元
台股今（9）日反彈逾1200點，今日根據證交所及櫃買中心公告，佳必琪（6197）與群聯（8299）雙雙遭券商申報違約交割，合計金額約1.72億元。
台積電漲不動？外資連5砍6.4萬張 老手點出3大原因「留意這類股」
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導台股昨（9）日加權指數噴發1,201.66點，漲幅2.76%，以44,704.44點作收。證交所統計，8日外資賣超938.51億元，9日再度重手調節...
台股暴跌進場抄底首選台積電？阮慕驊曝1心法「攻守兼備」：買這類ETF比個股穩
美股四大指數5日慘遭血洗全數收跌，道瓊工業指數狂跌將近700點，那斯達克指數更狂崩超1100點，創下2025年4月關稅風波以來單日最大跌幅，至於費城半導體指數更是暴跌超過10%。台股今（8）日開盤就跌近2700點，不少人都想趁這波進場抄底。對此，財經專家阮慕驊在臉書發文表示，回溯過去一年來，台股狂漲了120%，但再強的勢頭也終究要回檔整理，下跌正是給有現金......
0050跌破百元零股族瘋搶爆巨量 受益人數破300萬超車台積電股東人數
【記者許麗珍／台北報導】台股今崩跌逾2660點慘遭血洗，盤中零股交易卻格外熱絡，大批散戶逆勢逢低進場撿便宜，台灣ETF龍頭元大台灣50（0050）今跌破百元價買氣最旺，今開盤不到半小時就湧入1600萬股，且根據集保結算所最新統計，0050受益人數正式突破300萬人大關，不但改寫台灣ETF市場發展里程碑，甚至領先台積電（2330）股東人數267.8萬人。
外資調節散戶抄底 ETF爆量接手
台股遭遇「黑色星期一」大逃殺，相較於外資大舉調節，散戶卻逆勢抄底，8日成交量的前五大清一色是ETF，其中兩倍槓桿的元大台灣50正2（00631L）爆出72萬張大單，居台股成交量最大的單一個股，至於元大台灣50（0050）也有31.97萬張，創下近3個月最大量。至於何時止血以及未來走勢，專家分析，除了AI長多格局未變之外，接下來美國公布的通膨數據與利率決策，將是觀察指標。
明天台股回神？台期指夜盤反彈「大漲900點」
即時中心／徐子為報導由於人工智慧投資熱潮推動科技股近期大跌後賣壓湧現，加上市場擔心聯準會可能升息，美國股市上週五（5日）重挫。台股今（8）日早盤一度下跌2281.76點、5.06%，指數來到42,789.18點。終場指數跌1568.16點，力保收4.3萬點大關。市場關注今晚美股開盤走勢及台期指夜盤動態，目前台期指夜盤上漲900點，美股盤前走勢則是有升有跌。
【5月定期定額ETF風雲榜】00919等6檔ETF退燒！ 它月減破萬戶最兇
5月台股狂飆逾5000點，創下史上最強5月紀錄，國人最愛的定期定額ETF排行榜卻迎來大洗牌，在市場高檔之際，部分股民選擇獲利了結或調整布局，導致00919在內有6檔ETF的定期定額戶數出現衰退。
散戶心頭好！前10大「運鈔車」等級ETF 上車數錢了！
根據證交所5月定期定額統計，投資圈正掀起「汰弱留強」大戲，資金從傳統高股息轉向追求高爆發力的主動式ETF。統一投信旗下00981A與00988A表現強勢，00988A以翻倍績效空降榜單，00981A更穩居前五強，成為唯一主動型標的。這顯示聰明資金不再滿足於領息，而是主動追求超額報酬。隨著主動式選股策略崛起，散戶正透過績效型標的主動搶奪財富增長權，重新定義投資新戰術。
外資狂砍逾4萬張！國家隊豪擲10億 買超「這檔晶片股」
台股昨（9）日上演大回血，加權指數強勢反彈1,201.66點，以44,704.44點作收，漲幅達2.76%。不過，面板大廠友達（2409）和記憶體人氣股華邦電（2344）淪為外資吸血續命對象，分別慘遭狂砍8萬412張和4萬8094張，國家隊進場救援，各輸血1億2532萬0236元與10億470萬4181元，買超張數占據第二和第一名。
手握訂單排到3年後！5大科技巨頭都找「這大廠」 首季獲利狂飆5倍
廠務工程大廠巨漢（6903）昨（8）日股價下跌7.5元，跌幅1.91%，終場收在385.5元。不過，公司日前於法說會釋出樂觀展望，指出截至5月底，在手訂單金額已衝上110億元，訂單能見度更一路延伸至未來2至3年，顯示後續營運動能依舊強勁。首季雖屬傳統淡季，但巨漢仍繳出亮眼成績，獲利年增超過5倍，每股純益（EPS）達6.72元，股東會也同步通過配發8.5元現金股利。
台股崩跌後大反轉？不只南亞科 達人揭「跌停彈起」訊號：這檔也值得盯
受到美股上週五重挫影響，尤其費城半導體指數暴跌逾10%，引爆全球科技股賣壓，台股8日上演「黑色星期一」行情，終場崩跌逾1500點，投資人關注本周台股盤勢。對此，臉書財經粉專「股海老牛」今（9）日開盤前在臉書以「台股跌又當機！乾爹來救我」為題分享，8日早盤狂殺近2700點，他搶股票搶到APP差點當機；他也點出，南亞科（2408）等記憶體股「從地板彈起」的動作值......
「這檔ETF」溢價太狂！ 投信再示警 專家勸：不要當作沒看見
全球股市劇烈震盪引爆瘋狂抄底潮，國泰全球品牌50 ETF（00916）因投資人過度追價，導致股價嚴重偏離淨值、溢價急遽擴大！對此，國泰投信緊急發布重要公告，呼籲投資人切勿見獵心喜盲目追價，專家更示警溢價已破7%，「千萬不要裝作沒看見」！