5月營收再飆歷史次高 台達電Q2營收新天量呼之欲出

台達電公布5月營收為589.62億元，取代4月、成為單月歷史次高。法人評估，AI伺服器用電源可望繼續維持在高檔，加上4、5月營收已達1177億元，即便6月營收無法再創單月新高，第二季營收也能遠超過去年第四季創下的1616億元、改寫單季歷史新高。

台達電公佈5月營收為589.62 億元，比去年同期的410.45億元成長 43.7％ ，也比上個月的營收586.92億元成長0.5％，今年前5月營收為2770.06億元，比去年同期的2007.46億元增加 38％。

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業界人士透露，台達電不僅在輝達Grace Blackwell兩代的伺服器電源擁有超高佔有率，輝達即將在第三季末出貨的Vera Rubin伺服器，搭配的電源櫃幾乎都是台達電的天下，以VR平台電源瓦數高於GB平台，瓦數越大、價格跟毛利率就越同步走揚下，台達電下半年表現可望比上半年更好，而台達電今年年底前也可望正式出貨正負400VDC電源機櫃。另外，台達電高層也估計，去年AI伺服器用液冷散熱系統營收暴增40倍後，今年即使比較基期拉高，仍有再比去年成長50％的潛力。



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