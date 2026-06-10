5月營收2.13億元！石塑地板商拉貨動能增溫 下季成關鍵轉折點

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

財經中心／余國棟報導

國際石塑地板製造業者美喆國際（8466）公布2026年5月合併營收2.13億元，與上月持穩，累計2026年1至5月合併營收為10.68億元，較去年同期減少26.26％。（圖／翻攝自美喆-KY官網）

今年以來受中東地緣政治衝突升溫影響，終端客戶基於成本變動及市場不確定性考量，調整下單與備貨節奏，國際石塑地板製造業者美喆-KY（8466）公布2026年5月合併營收2.13億元，與上月持穩，累計2026年1至5月合併營收為10.68億元，較去年同期減少26.26％。美喆-KY表示，今年前五月營收表現較去年同期下滑，惟近期隨外部市場干擾因素逐步下降，整體業務接單已開始恢復穩定。

觀察近期北美與歐洲客戶下單動能已較第一季改善，其中北美大型經銷商對SPC石塑地磚拉貨力道逐步回升，歐洲客戶因庫存水位偏低，亦陸續出現常態性庫存回補需求，帶動整體接單及整體產能稼動率穩步提升，然而近期全球海運市場出現搶艙潮，短期干擾實際生產與訂單出貨認列節奏，美喆-KY仍持續與客戶協調訂單出貨排程，盡力降低海運市場波動對交期及營收認列節奏的影響。

廣告 廣告

美喆-KY仍審慎觀察國際局勢、原物料價格、海運艙位與歐美終端市場需求變化，雖然近期歐美客戶下單動能已有逐步恢復跡象，但仍需再觀察一季，確認客戶補庫存與常態拉貨需求是否能持續回到正常水準。未來美喆-KY將持續強化SPC產品升級、輕量化新品認證、新客戶開發及生產效率改善，並透過靈活產銷調度與市場布局優化，以期推動未來營運表現回升。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

台股盤前／費半重挫近2%！台指夜盤殺799點 台股反彈行情恐受阻

證交所加重處置抓去關！電商王者列20分撮合 一路關到6月24日

不是台積電！台灣最夯投資標的是它 投資人數突破300萬

台股目標價衝51000點！高盛升評加碼 它早鎖定最大贏家

