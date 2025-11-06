5月稱她已出局…蘇巧慧戰新北市長 民進黨直接打臉吳子嘉

記者李鴻典／台北報導

2026年新北市長選戰備受關注，美麗島電子報董事長吳子嘉今年5月稱「民進黨立委蘇巧慧早已出局」云云，結果，民進黨選對會在昨（5）日決定建議提名立委蘇巧慧參選新北市長，蘇巧慧表示，感謝選對會的推薦，已做好準備承擔這個重任，會全力籌組最強的團隊打贏2026的選戰。等於是打臉吳子嘉的預測。

蘇巧慧表示，已做好準備承擔這個重任，會全力籌組最強的團隊打贏2026的選戰。（圖／翻攝自蘇巧慧臉書）

吳子嘉今年5月8日在政論節目中表示，雙北的候選人，一定是黨主席或是總統決定。新北市長選戰的民進黨候選人，看起來就是林右昌，蘇巧慧可能沒有了。他稱，這是因為前行政院長蘇貞昌和總統賴清德的關係非常惡劣，賴清德不可能放過蘇貞昌，主持人問「你覺得蘇巧慧根本已經出局了？」吳子嘉說一點機會都沒有、綠營人選一定是林右昌。吳子嘉當時還稱，搞不好蘇貞昌會扯後腿。

只是，吳子嘉雖然煞有其事地分析、稱蘇巧慧已出局，但民進黨選對會在昨（5）日決定建議提名立委蘇巧慧參選新北市長，等於打臉吳子嘉的預測。

蘇巧慧說，這段時間感謝許多新北鄉親好朋友給她的肯定和鼓勵，也感謝選對會的推薦，她已經做好準備，承擔這個重任。蘇巧慧強調，不但自己要贏，也會籌組最強的團隊，帶領黨籍的新北議員候選人，一起打贏2026的選戰！

政治工作者周軒則說，看到這則消息實在很高興。他也分享蘇巧慧的另外一面，人稱「水獺媽媽」的巧慧委員。

周軒指出，蘇巧慧其實有一個Podcast節目「水獺媽媽巧巧話」，是專門推廣小朋友台語教育的，當初會知道，其實也是因為她的助理來上黨團直播，在直播面前表演了一段片頭，之後才知道，原來蘇巧慧問政之餘，還在做這麼有意義的事情。

更厲害的是，這個節目居然還做到得獎，在第24屆台灣兒童及少年優質節目評選中獲得兩大獎項：年度最佳大眾票選獎和聲音類優質節目推薦獎。

周軒貼照指出，這是當年賴清德總統還是副總統的時候，在兒童節前夕上巧慧委員的節目，為小朋友念故事書，教小朋友講台語的畫面，其實政治雖然天天充滿肅殺之氣還有口水，但是最終還是要回歸人民的生活，而政治人物願意花時間經營十年樹木，百年樹人的教育這塊，看的出來蘇巧慧是有理想與堅持的，而他相信這也是做為一位縣市首長該有的特質。

周軒貼照指出，這是當年賴清德總統還是副總統的時候，在兒童節前夕上蘇巧慧的節目，為小朋友念故事書。（圖／翻攝自周軒臉書）

