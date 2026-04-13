白沙屯媽祖進香現場實況、目前位置、路線一次看
5月綜所稅有3大確幸 長照租屋扣除額調高
5月即將申辦綜合所得稅，今(2026)年多了3項小確幸。包括長期照顧特別扣除額由12萬元調高至18萬元，每人基本生活費提高至21.3萬元，以及租屋支出改列特別扣除額、上限同步提升至18萬元。家中有長照需求、申報人口較多，或本身為租屋族者，受惠程度相對明顯。
今年綜所稅扣除額有多項調整，其中，長期照顧特別扣除額自每人12萬元上調至18萬元，減輕照顧型家庭的報稅負擔。不過，這項扣除額設有排富門檻，若申報稅率20%以上、股利按28%稅率分開計稅，或基本所得額超過750萬元者，都不適用。
至於適用對象，須為符合長期照顧身心失能條件者，包含具聘僱外籍家庭看護工資格、失能程度達長照需要等級第2級至第8級且使用長照服務者，或於課稅年度入住住宿式服務機構或團體家屋全年達90日者。
每人基本生活費從21萬元調升至21.3萬元。若申報戶的基本生活費總額，也就是21.3萬元乘以申報戶成員人數，超過免稅額與各項扣除額合計，差額部分可再從綜合所得總額中減除。由於基本生活費按人數計算，家庭成員愈多，可適用的總額愈高，因此對扶養子女、父母或其他親屬的家庭而言，節稅效果更加有感。
租屋族也能感受到減稅效果，過去房租支出屬列舉扣除額，必須與標準扣除額二擇一申報，現已改列為獨立的特別扣除額，申報方式更具彈性。申報上限由12萬元上調至18萬元，只要符合家庭無自有住宅，且所得未達排富標準等條件，並備妥租賃契約及房租付款證明，即可列報扣除，讓租屋支出的節稅空間比過去更大。
在申報時程方面，今年所得及扣除額資料於4月28日上午8時起開放查調，民眾可透過網路下載、手機報稅，或前往國稅局辦理。不過，因5月1日至5月3日適逢勞動節及週休二日，若須臨櫃查詢所得、扣除額，或請現場協助網路及手機報稅，須等到5月4日之後。網路申報則不受影響，民眾可利用連假期間先下載資料，核對保險費、醫藥費、教育學費及扶養親屬等內容。
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