5月證交稅年增2.9倍 實徵704億元續創單月新高

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（中央社記者呂晏慈台北11日電）財政部今天公布5月全國賦稅收入初步統計，受惠台股漲勢延續，帶動單月證交稅實徵淨額704億元，再度刷新單月新高紀錄，年增2.9倍，漲幅為逾22年以來新高；累計前5月證交稅實徵淨額2487億元，亦為同期新高。

財政部今天公布5月全國賦稅收入初步統計概況，5月實徵淨額5770億元，為114年8月以來新高，年增率達84%，其中又以營所稅增加1669億元、證交稅增加523億元，及營業稅增加209億元較多。

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財政部統計處副處長劉訓蓉表示，隨著人工智慧（AI）熱度持續升溫，加上國際股市走揚帶動，台股5月延續4月強勁漲勢，價量齊揚。5月4日創下歷史最大漲點，當日收盤大漲1779點，加權指數正式突破4萬點大關；5月中旬歷經高檔震盪，之後快速止跌回升，接續5月21日、25日、29日收盤指數都大漲超過千點，陸續創下史上前10大漲點紀錄。

劉訓蓉補充，5月26日至29日台股成交值也不斷刷新紀錄，29日更創下歷史單日最大量，整體呈現價量同步走強的格局。

劉訓蓉說，5月底台股加權指數收在4萬4733點，續登歷史新高點，較4月大漲5806點，創下歷史單月次大漲點，僅次於4月表現，增幅為14.9%。此外，5月日均成交值為1兆5324億元，再度改寫歷史高點，年增2.9倍。

劉訓蓉表示，台股成交值屢創高，帶動5月證交稅實徵淨額704億元，刷新歷年單月最高紀錄並首度跨越700億元大關，年增2.9倍，為93年4月以來新高，連續10個月正成長。前5月證交稅實徵淨額2487億元，創同期新高，年增1.7倍，為87年以來同期新高。

她也提到，6月至今大盤指數跌了1000多點，截至今天平均每日成交值1兆5797億元，與5月平均值差不多，不過股市震盪非常劇烈，未來會怎麼發展還很難預料。

其他呈現年增的稅目部分，5月包括證交稅、房屋稅、印花稅均創歷年單月新高，期交稅、營業稅、娛樂稅創同月新高。其中，5月房屋稅受惠開徵件數增加，實徵淨額592億元，年增8.7%。

5月營業稅實徵淨額1299億元，年增19.2%，主要是內需穩定，加上資通及視聽產品、電子零組件等進口代徵稅額增加帶動，不過由於出口暢旺，適用外銷零稅率營業人申請退稅亦增，抵銷部分增幅。

前5月總稅收實徵淨額1兆4220億元，年增39.2%，為歷年同期新高，另包括關稅、綜所稅、遺產稅、證交稅、期交稅、營業稅、房屋稅、牌照稅、印花稅、娛樂稅均創新高。

觀察各級政府賦稅收入概況，前5月中央政府賦稅收入實徵淨額7954億元，占分配預算數118.8%。

劉訓蓉表示，儘管新版財政收支劃分法開始施行，營業稅劃歸中央政府比率大幅調降，不過，所得稅受繳納期間差異影響，年增78.2%，證交稅也大幅成長1.7倍，互抵後仍呈現上升；地方政府則因中央統籌分配稅款增加，前5月實徵淨額5801億元，年增76.5%。（編輯：林淑媛）1150611