5月證交稅年增2.9倍 實徵704億創單月新高

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美國總統川普（Donald Trump）宣布取消空襲伊朗計畫，緩解市場緊張情緒，也激勵美股反彈，同步帶動台股，今（12）天反攻早盤一度大漲1600多點，其中權值股帶頭點火，台積電股價一開盤上漲75元；財政部也公布，5月證交稅實徵淨額達到704億元，年增2.9倍，創下歷年單月新高。

美伊戰事降溫 台股強彈盤中飆漲逾1600點

受惠於川普取消空襲伊朗計畫，美伊局勢緊張情緒緩解，激勵美股反彈，也帶動台股週五暴力彈升，加權指數以4萬3587點開出，早盤一度大漲1600多點，創下盤中第2大漲點。

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6/12台股盤中漲超過1600點。圖／台視新聞

其中權值股點火，台積電股價開盤上漲75元、以2325元開出；台達電開盤漲100元；聯發科開盤也漲325元，資金明顯回流半導體、AI等族群。

權值股領軍反攻 台積電盤中觸及2325元

分析師白易弘提到，整個禮拜台股大漲大跌都是跟著美股連動，在美股回穩之後，加權指數這邊回穩的機會也就比較大，像金融股、被動元件或者是記憶體類股都是滿好的選擇。

儘管近期股市波動劇烈，不過財政部公布，5月證交稅實徵淨額達到704億元，增2.9倍創下歷年單月新高。

5月證交稅創單月新高。圖／台視新聞

匯率升值！5月有效匯率指數上100大關 出口導向產業恐削弱競爭力

另外，受到匯率升值帶動影響，根據統計，5月新台幣名目有效匯率指數站上100大關，創下近4個月來的新高，而反映出口價格競爭力的實質有效匯率指數也創下近3年半新高，雖然有助於提升國內購買力與進口成本控制，但對出口導向產業來說，可能削弱價格競爭力。

新台幣匯率走升恐影響出口產業。圖／台視新聞

白易弘表示，最近台幣的升值趨勢主要來源於出口強勁，如果是相對比較弱勢的品項，台灣廠商報價用匯率去換算的話，可能就會有一些損失。

專家點出台股強勢反彈，帶動市場信心回溫，不過匯率變化也是影響企業獲利的重要指標。

台北／林品瑄、王秋明 責任編輯／張碧珊

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