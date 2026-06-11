5月證交稅衝上704億元單月新紀錄 年增2.9倍創22年來最大增速

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

5月證交稅年增2.9倍，創22年來最大增速；實徵淨額704億元，再創歷年單月新高。資料照，廖瑞祥攝



財政部統計處今（11）日公布5月證交稅為704億元，跳過「6字頭」一口氣攻上單月700億元大關。統計處副處長劉訓蓉表示，受AI熱度升溫、國際股市走揚帶動，5月台股表現價量齊揚，帶動證交稅實徵淨額攀上歷史單月新高，年增2.9倍，增速是2004年4月以來，約22年來單月新高，已連續10月正成長，也是連續第3個月改寫歷年單月新高紀錄。

累計1至5月證交稅實徵淨額已達2,487億元，年增1,557億元，雙雙刷新歷年同期新高紀錄，年增1.7倍，增速是1998年以來、約29年來同期新高。

若以台股日均成交量來看，5月日均成交值為1兆5324億元，年增2.9倍；累計1至5月的日均成交值為1兆927億元，年增1.8倍。

展望6月證交稅表現，劉訓蓉表示，6月以來截至今天（6/11）的大盤跌點已逾千點，日均成交值為1兆5797億元，雖然6月迄今和5月日均成交金額差不多，但近來台股震盪劇烈，未來很難預料。

房地合一稅雙位數衰退

廣告 廣告

房市稅收方面；劉訓蓉表示，5月房市相關稅目中，除了個人房地合一稅年減14.4%，減幅較大之外，其他包括土增稅、房屋稅、契稅皆維持正成長。

累計1至5月的房市稅目，除了契稅年增6.9%，其餘皆呈現續減；土增稅年減8.9%，跌幅已趨於收斂，個人房地合一稅則年減7.6%。

土增稅方面，5月呈現年增、月減，劉訓蓉表示，各縣市增減互現，以台北市、新竹市年增較多，主因大額案件稅收增加，台中市、苗栗縣則減少較多。累計前5月減幅已逐漸收斂，台中、新北減少較多，六都中唯一正成長為台北市。

5月契稅年增3.7%，劉訓蓉表示，已連續3個月正成長，且呈現年月雙增。累計1至5月則年增6.9%，以台北市、台南市增加較多，桃園市減少最多。

5月個人房地合一稅呈現年月雙減，六都中唯台北市增加，新北市減少較多。累計1至5月個人房地合一稅年減7.6%，以台中市、桃園市減少較多，台北市則增加較多。

5月整體稅收實徵淨額5,770億元，年增84%，主要增加來自營所稅、證交稅、營業稅。累計1至5月實徵淨額為1兆4,220億元，年增4,005億元，年增幅39.2%，主要增加來自營所稅、證交稅、營業稅。

證交、房屋、印花稅創單月新高

5月除了證交稅收創歷年單月新高之外，還有房屋稅592億元、印花稅28.3億元，也是創下歷年單月新高。

歷年5月同期新高的稅目有證交稅、期交稅、營業稅、房屋稅、印花稅、娛樂稅等共6項。

累計1至5月寫歷年同期新高紀錄則有關稅、綜所稅、遺產稅、證交稅、期交 稅、營業稅、房屋稅、牌照稅、印花稅、娛樂稅、總稅收。

更多太報報導

快訊／年增2.9倍！5月證交稅收704億元 連續第3個月創歷年單月新高

梅雨挹注全台水庫流入3.9億噸水量 阿公店水庫蓄水率不到1%原因曝

台股午後急拉上演V型反彈守住4萬3千點 盤中高低震盪1456點 台積電收平盤