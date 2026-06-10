5月ETF排行榜洗牌 00981A擠下00919闖前五、兩檔高股息退燒

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台股5月大漲將近6000點，創下史上最強5月行情，也帶動ETF定期定額投資熱度持續升溫。根據證交所最新統計，5月定期定額交易戶數出現新變化，其中主動統一台股增長（00981A）急起直追，首度擠進前五大，成為本月黑馬。

0050穩坐人氣王 前四名排名不變

觀察5月定期定額ETF排行榜，前四名排名與上月相同，市場龍頭地位依舊穩固。其中，元大台灣50（0050）單月增加約8.3萬戶，定期定額交易戶數突破109萬戶，再創歷史新高，穩居ETF人氣冠軍。

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另一檔高人氣ETF元大高股息（0056）也持續受到投資人青睞，單月增加約1.4萬戶，維持排行榜第二名。

00981A擠下00919竄升為第五名

本月最受矚目的莫過於00981A崛起，該檔ETF定期定額戶數逼近14.7萬人，首度躋身排行榜第五名，成為前五大ETF中唯一的主動式ETF。

00981A的快速竄升，也讓原本穩居前五名的群益台灣精選高息（00919）被擠出前五強，顯示市場資金開始尋求不同投資策略與配置方向。

市值型ETF人氣升溫 009816名次躍進

除了前五名排名變動外，市值型與高股息ETF之間的競爭也持續升溫。

其中，凱基台灣TOP50（009816）表現亮眼，名次由上月第十名大幅躍升至第八名，成功超越元大台灣高息低波（00713），反映市值型ETF在市場多頭行情下，持續受到投資人青睞。

排名 代號 名稱 交易戶數 1 0050 元大台灣50 1,092,808 2 0056 元大高股息 311,687 3 00878 國泰永續高股息 281,446 4 006208 富邦台50 241,357 5 00981A 主動統一台股增長 146,904 6 00919 群益台灣精選高息 137,128 7 0052 富邦科技 75,772 8 009816 凱基台灣TOP50 66,700 9 00713 元大台灣高息低波 58,821 10 00881 國泰台灣科技龍頭 50,596

兩檔ETF退燒 單月下滑千戶

儘管整體ETF市場維持成長趨勢，但隨著台股持續創高，部分投資人選擇調整持股配置，導致少數ETF出現戶數衰退。

統計顯示，00713單月減少7360戶，為十大ETF中衰退幅度最大；群益台灣精選高息（00919）則減少4282戶，成為另一檔戶數下滑的ETF。

台股重挫ETF成避風港 成交量占前五名

除了定期定額熱度不減，ETF在市場震盪期間也展現吸金能力。

回顧本週一（8）日台股盤中一度重挫2694點，終場仍下跌1568點、收在43502點，創下收盤史上第三大跌點。不過在市場恐慌情緒升高之際，ETF反而成為投資人積極進場布局的標的。

統計當日台股成交量排行前十大個股中，共有7檔為ETF，其中成交量前五名更全數由ETF包辦。

包括主動統一台股增長（00981A）、凱基台灣TOP50（009816）及元大台灣50（0050）等熱門ETF均名列前茅，顯示在市場劇烈震盪期間，投資人還是傾向透過ETF進行分散風險與長期布局，也反映ETF成為台股市場的資金避風港。

阮慕驊：ETF大戰升溫 投資人成最大贏家

針對近期ETF投資熱潮，財經專家阮慕驊8日也在臉書上發文提到，面對市場大幅修正時，「買個股不如買權值型ETF」，優質市值型ETF不僅能分散風險，也是取代單一權值股投資的理想工具。他認為，當市場出現劇烈波動時，透過ETF布局大型權值股，能兼顧風險控管與長期成長潛力，因此成為不少投資人的首選策略。

不過，近年主動式ETF表現強勢，也讓不少投資人好奇，既然主動式ETF績效普遍優於大盤，為何市場資金第一時間仍偏好流向市值型ETF？對此阮慕驊分析，今年台股主動式ETF可說是「紅不讓」，多檔績效超越大盤，也讓傳統市值型ETF感受到壓力。

他認為，在主動式、市值型與高股息ETF彼此競爭之下，產品選擇會愈來愈多元、費用與績效也持續優化，最終最大受惠者仍是投資人。

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