5核心要求達標！英國貨櫃巡弋飛彈成形 將提供烏克蘭使用

新一代巡弋飛彈計畫「Brakestop」已正式進入實彈與飛行測試階段。 圖：翻攝自 X@Bricktop_NAFO

[Newtalk新聞] 英國國防部日前表示，新一代巡弋飛彈計畫「Brakestop」已正式進入實彈與飛行測試階段。根據英國《UK Defence Journal》與軍事媒體《Defense Express》報導，這項計畫自2024年9月啟動以來，僅歷時一年就完成了首次試射，是以「快速開發、快速測試、可大量生產」為導向的武器。

英國國防部裝備與支援體系（DE&S）負責人、陸軍中將瑞利（Anna-Lee Reilly）日前在國會國防委員會證實，Brakestop 已完成首次試射。他指出，該計畫刻意跳脫過往高端精密武器動輒耗時多年的研發模式，轉而設定極為簡化的「五大核心」需求，包括射程、成本、彈頭酬載、生產數量以及能否裝入標準ISO貨櫃進行運輸。

瑞利表示，Brakestop的採購邏輯是「先買、先試、再放大規模」，目前已有27家企業參與研發與測試。他並未透露實際承包廠商或飛彈外型細節，但強調該系統並非用來取代「風暴之影（Storm Shadow）」等高階巡弋飛彈，而是作為英軍未來武器結構中可承擔大量消耗的「一次性或可消耗型」戰力。

《Defense Express》報導指出，Brakestop最初的技術目標中，規畫射程至少600公里、彈頭重量約200至300公斤，飛行速度不低於時速600公里，且在不依賴衛星導航、可抗電子干擾的情況下，仍能維持約30公尺的命中誤差。英方原先設定單枚成本不超過40萬英鎊，並期望在量產後，能立即達到每年240枚的生產能力。

不過，該報導也提到，Brakestop 時程其實已出現延宕，原定於今年第二季進行原型測試，實際進度約落後原計畫一年半；量產原本規畫於2025年9月展開，現已順延至2026年。但即便如此，外界仍認為其整體進展速度，已明顯快於傳統巡弋飛彈計畫。

在測試與運用層面，瑞利於國會指出，英國具備在本土完成測試後，將系統帶往海外進行驗證的能力，並直言「可以在英國測試，也可以送往烏克蘭進行試用」。不過，相關說法僅限於測試與驗證層級，英國政府並未宣布已決定將 Brakestop 提供給烏克蘭實際作戰使用。

英國國防部國家軍備總監皮爾斯（Rupert Pearce）也在國會中表示，Brakestop反映的核心問題不只是武器性能，而是整體軍工供應鏈是否能在高強度衝突下迅速補充彈藥。他指出，烏克蘭戰爭帶來的最大啟示之一，就是「供應鏈本身已成為戰場的一部分」。

國防部次長波拉德（Luke Pollard）則在書面答詢中補充，目前尚未決定Brakestop最終採購數量，相關數字仍須視後續飛行測試成果、工業產能以及最終成本而定，但已確認多項原型合約完成簽署，建造進度也已達相對成熟階段。

《Defense Express》也指出，實際參與 Brakestop 的潛在競爭者數量可能更多，且不排除積極在英國設立生產線的烏克蘭企業參與其中。例如，製造鯊魚無人機的 Ukrspecsystems，以及已在英國展雷鳥無人機能力的 Skyeton Prevail Solutions（SPS），都已參與相關計畫。

