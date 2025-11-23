5桶瓦斯陷火海！串燒店疑更換瓦斯不慎 火吻員工臉

台中市 / 綜合報導

台中市北屯區敦仁街上的一間串燒店，驚傳火警。火勢一度波及店外5支15公斤瓦斯桶，導致火勢擴大，現場 還 一度有兩名員工受困火場，更導致一名男員工，臉部輕微燙傷，據了解疑似是因為更換瓦斯不慎，才釀成災禍。

圍牆內熊熊烈火燒個不停，紅紅火光更是把夜空給照亮，店門口也可以看到，濃濃白煙不停從門口竄出，火勢燒得凶，即便三名消防人員合力灌救，依舊難以在一下子把火給撲滅，據了解當下還有2名員工受困二樓，消防人員趕緊搬出雙節梯協助脫困。

廣告 廣告

附近民眾說：「剛開始隔壁來跟我們講說，後面的廚房失火了，然後我就趕快叫他來降溫，後來我就跑去後面看，它後面整個就...，就燒得很旺啦，他們這邊也沒辦法，他後來是從梯子，讓他們這樣這邊下來。」

事情就是發生在台中市北屯區敦仁街，一間2層樓鐵皮串燒店，在晚上6點17分時發生火警，消防隊立即出動各式消防車12輛，消防人員28名前往搶救，據了解疑似就是因為，更換瓦斯不慎造成火災發生，而店外5支15公斤瓦斯桶也受波及，才導致火勢一發不可收拾，燃燒面積來到5平方公尺。

台中市消防局第八大隊組員張宥朋說：「我們到場就發現，它一樓後側有瓦斯桶起火現象，那我們就立即部署水線做搶救。」火勢之大導致，1名35歲男性員工，臉部輕微燙傷送醫治療，而詳細起火原因還有待火調釐清。

原始連結







更多華視新聞報導

疑瓦斯增壓閥脫落 地瓜球攤大火.2人二度燒燙傷

滷味攤備料疑「瓦斯氣爆」 老闆.岳母二度燒燙傷面積50%！

餐廳氣爆.噴火1員工傷 消防：瓦斯爐操作不慎

