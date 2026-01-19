5標出爐！學測社會AI、堰塞湖入題 「死背時代終結」

學測社會科考完，老師們認為「死背書的時代終結」，必須融會各領域才能拿高分。圖為松山高中考場。李政龍攝



115年學測最後一天，第2節考社會，題材取自台灣在地議題和國際時事，包括堰塞湖、台積電熊本廠、AI等都入題。全國教師會（全教會）指出，死背書的時代正式終結，必須探究實作、跨科思考才能在考場中脫穎而出；全教會也預估今年社會五標：頂標13級分、前標12級分、均標10級分、後標8級分、底標7級分。

全教會學測評論社會科教師群強調，「死背書的時代正式終結，學測社會領域三科大融合：不懂『探究實作』恐淪為考場炮灰」。

廣告 廣告

全教會指出，今年社會領域三科跨科明顯，從AI、堰塞湖、台積電到以色列攻擊伊朗、立法院法案審議程序等都入題，須能靈活應用知識，結合探究實作精神應用在生活中，才能取得高分。

全教會舉例，以黃河奪淮入海探討軍事決策造成的人群移動、以日治時期墓園管理延伸到現代違建迫遷與法治問題，都考驗學生是否能在不同時代、不同學科之間轉換思考。

另外，全教會也提到，今年考題邁入圖像時代，圖表、地圖混合題比例增加，配分約20分，除了單選題，還有問答、作圖，要結合概念與案例，嘗試以圖表方式呈現。例如以通過海峽的石油運輸量分析油價變化，或用國內生產毛額GDP的圖表，探討經濟結構與跨國差異。有三分之一的題目都要閱讀地圖，有利於判讀地圖能力強的同學。

全教會教師群認為，整體題目比去年略難，更加要求閱讀理解與分析能力，公民部分則偏向理解基本概念，非選擇題可分出學生程度。

大考中心則請審題教師分析題型特色，包括地理試題部分，花東糖業發展、美中貿易戰、南亞的堰塞湖等入題，取材結合在地議題和國際時事；另外也融入產業脈動，包括台積電熊本廠啟用等；公民試題則從高科技發展下的經濟不平等，帶入對AI的反思。

更多太報報導

學測數學A「史上最難」 高中老師：數B跨考30％題目會卡關

蕭美琴社群跳撒嬌舞 蔡英文「回3字」驚呆11萬網友：連小英都會用

文化大學美女老師竟是名模 獲封「林志玲接班人」曾因一事崩壞