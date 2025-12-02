5檔主動式台股ETF受益人全創高！ 00982A月增5.1萬奪人氣王

今年投資新寵主動式台股ETF人氣強強滾。根據集保戶股權分散 11 月 28 日最新統計資料顯示，5 檔主動式台股ETF整體受益人數上周增加了 1.4 萬人，統計總人數來到 429,346人，已連續第 7 周創下新高。 （示意圖）

[Newtalk新聞] 今年投資新寵主動式台股ETF人氣強強滾。根據集保戶股權分散 11 月 28 日最新統計資料顯示，5 檔主動式台股ETF整體受益人數上周增加了 1.4 萬人，統計總人數來到 429,346人，已連續第 7 周創下新高。11 月份單檔表現來看，挾帶著近高配息殖利率光環的主動群益台灣強棒（00982A），以受益人月增 5.1 萬人最佳人氣王。

主動式台股ETF是採人為選股、控盤的投資工具，相當考驗投信公司經理人團隊的績效管控能力，自今年五月掛牌以來，00982A 大漲了 34.36%、0098A 更飆漲 61.98%，吸引了不少人氣；即便近一月來受台股震盪衝擊，投資人數依舊持續增加。光是在 11 月，00982A 增加逾 5.1 萬受益人、00981A 更增加逾 4 萬人。

主動群益台灣強棒（00982A）經理人陳沅易表示，台股短期面臨高價股獲利了結的賣壓及長假的不確定性，而進入整理的區間，然而參考過往在美國預防性降息時的經驗，台股皆是多頭格局不變，加上參考過去經驗，台股在短線帶量急跌後，往往隨後會出現一波V型反轉回升行情，因此，投資者不宜過度悲觀，反而可逢低分批布局 AI 應用及提高生產力族群。

市場法人表示，主動式台股ETF儼然成了投資新潮流，除了既有的 5 檔外，年底前預計有 4 檔主動式台股ETF即將募集，包含明（3）日開募的有主動復華未來50（00991A）、主動台新優勢成長（00987A），下周一（8 日）開募的是主動群益科技創新（00992A），15 日則由主動第一金台股優（00994A）接棒。值得一提的是，00992A 是唯一以科技為投資主軸的主動式台股ETF，投資標的廣納科技全領域之創新題材，更是能靈活掌握台灣科技強勢股之投資機會，預計 12 月 8 日開始募集，發行價 10 元，投資人可多留意。

主動群益科技創新（00992A）經理人陳朝政表示，目前技術面來看，下檔支撐依序為 60 日均線、半年線，預期年底前將維持大箱型區間震盪；操作建議反彈不追高、逢拉回分批承接 AI 相關科技產業及其供應鏈，這些領域包括電源管理、BBU 系統、高效能運算基礎設施以及半導體設備廠務工程等，具備較高的成長潛力。

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

