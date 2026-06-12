5檔個股被抓去關到6／29 它20分鐘撮合最嚴格

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台股新增五檔被抓去關。（示意圖／Pexels）

台股12日強勢反彈，加權指數終場收在44,169.04點，上漲1,019.58點，漲幅2.36％。不過證交所與櫃買中心最新公告顯示，新增5檔上市櫃個股列入處置名單，將自16日起實施處置措施至29日。其中，PCB設計大廠榮惠-KY創（6924）因股價短線大幅下跌，遭採取20分鐘撮合一次的處置措施，成為此次限制最嚴格的個股。

根據公告，此次新增處置個股包括汎銓（6830）、榮惠-KY創（6924）、郡都開發（4402）、旭然（4556）及馥鴻（5345）。其中榮惠-KY創最近6個營業日累積收盤價跌幅達35.55％；汎銓（6830）同期累積跌幅達29.33％，且6個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達127元，兩檔個股分別遭20分鐘及5分鐘撮合交易。

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另外，郡都開發（4402）最近6個營業日累積漲幅達31.77％，旭然（4556）累積漲幅達44.94％，馥鴻（5345）累積漲幅達43.37％，且成交量較近60個營業日日均量放大10.11倍，因此皆遭列入5分鐘撮合交易處置。

證交所與櫃買中心表示，處置措施主要是針對股價或成交量異常波動個股進行交易降溫，藉由延長撮合時間降低短線投機風險，提醒投資人留意相關交易規範及市場波動情況。

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