5檔海外ETF近三月為零股交易熱門 這檔今年來已大漲逾20%

[Newtalk新聞] 2026 年開年，全球股市持續震盪走高，國內多檔海外ETF交易也續熱。據 Cmoney 統計資料，去年第四季以來市場熱門盤中零股交易海外ETF，前五名標的累計成交股數逾 1,000 萬股，依序為：國泰數位支付服務（00909）、國泰費城半導體（00830）、第一金太空衛星（00910）、統一FANG （00757），及元大航太防衛科技（00965）等，皆為具爆發成長性的創新科技題材。

觀察熱門零股交易標的，以 00910 盤中零股交易佔 10.78% 最高。去年第四季迄今，該檔ETF總成交量，就有一成來自盤中零股交易。而今年才過 8 個交易日，這檔ETF累計漲幅達 21.56%。另看到交易股數，則是以加密貨幣、數位支付題材的 00909 的 2 千萬最高。

第一金太空衛星ETF經理人曾萬勝分析，美國出兵攻擊委內瑞拉，地緣政治風險升溫，無人機、衛星影像地面監測，及衛星寬頻應用等，都成新型態區域安全的重要技術與工具。此外，美國聯邦傳播委員會（FCC）核准 SpaceX 申請 7,500 枚第二代星鏈衛星，提供美國以外地區的直連手機通訊服務，強化新一代行動通訊全球網路。

曾萬勝指出，歐洲通信衛星公司 Eutelsat 正式宣布與空中巴士（Airbus）簽下 340 顆 OneWeb 第二代低軌衛訂單，帶動股價狂飆一成；還有美國 Satellogic 取得高頻地球監測訂單等，隨著衛星產業由建設期邁向商用期，訂單主要來自各國政府及通訊廠商等，加上政策利多，還有更具想像空間題材，如：衛星直連手機進入技術爆發擴張期，這些利多因素帶動太空衛星產業近期集體走強。

國內不少海外主題型ETF散戶參與程度高，股價攻高，使資金成本與風險墊高。曾萬勝強調，創新科技ETF具備高成長、高波動特性，近幾年多頭行情中，股價一路攀高，不想錯過續漲行情，又擔心波動加劇短線套牢，透過零股交易，分散投資時間、分散投資成本，同時也可提高資金運用效率。

