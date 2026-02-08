5檔矽光子概念股被「抓去關」！處置名單、時間一次看

櫃買中心公告，近期有5檔矽光子概念股遭列入處置名單。（示意圖／翻攝自pexels）





今年台股封關日為2月11日，近期多檔矽光子概念股因股價劇烈波動而遭列入處置名單。櫃買中心於6日公告，上櫃矽光子股雍智科技（6683）將自2月9日起至3月4日止，進行處置作業。除了雍智科技，還有另外4檔矽光子股亦同步被列入處置。

雍智科技股價異常遭處置

櫃買中心表示，雍智科技近期股價異常波動，且曾在過去30個營業日內多次發布交易處置訊息，加上連續三個營業日符合注意交易資訊條件，因此被納入正式處置名單。處置期間，雍智科技股票將採人工撮合方式進行交易，每20分鐘撮合一次。

股價方面，雍智科技6日盤中波動劇烈。早盤一度跌至630元的跌停價，但隨著中場買盤湧入，股價回升至708元收盤，上漲8元，漲幅1.14%，呈現明顯反彈。

櫃買中心指出，證券商在處理投資人每日委託買賣該股票時，須收取全部買進資金或賣出證券，信用交易部分則須全額收取融資自備款或融券保證金，但信用交易結束及違約專戶委託交易則不受此限制。

共有五檔矽光子概念股被列入處置名單

東典光電（6588）：5分鐘撮合一次 處置時間：2026/2/4-2026/2/26

光聖（6442）：5分鐘撮合一次 處置時間：2026/2/4-2026/2/26

聯亞（3081）：20分鐘撮合一次 處置時間：2026/2/4-2026/2/26

光焱科技（7728）：20分鐘撮合一次 處置時間：2026/2/6-2026/3/3

雍智科技（6683）：20分鐘撮合一次 處置時間：2026/2/9-2026/3/4

投資有風險 請小心謹慎

