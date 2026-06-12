5檔飆股「被關禁閉」名單出爐！下週一起一路關到29日
證交所與櫃買中心今（12）日公布最新處置股票名單，包括汎銓（6830）、郡都開發（4402）、馥鴻（5354）、旭然（4556）以及榮惠-KY創（6924）共5檔個股遭列入處置，將自下週一（15日）起至29日止實施處置措施，其中4檔採「5分鐘撮合一次」，榮惠-KY創則因股價跌幅達標，採「20分鐘撮合一次」。
台股最新處置股名單有哪些？
郡都開發（4402）
因近6個營業日最後成交價累計上漲31.77%，遭列入處置，交易方式改為5分鐘撮合一次。
旭然（4556）
近期漲勢明顯，近6個營業日累計漲幅達44.94%，同樣列入5分鐘撮合。
馥鴻（5354）
近6個營業日累計上漲43.37%，且單日成交量較近60個營業日平均量放大10.11倍，也被列入處置名單，5分鐘撮合一次。
汎銓（6830）
因近6個營業日收盤價累計跌幅達29.33%，且期間起迄兩個營業日收盤價價差達127元，符合處置條件，交易方式改為5分鐘撮合一次。
榮惠-KY創（6924）
近6個營業日收盤價累計跌幅達35.55%，由於符合處置標準，該股交易方式將改為20分鐘撮合一次。
以上5檔台股，處置措施執行時間自下週一（15日）起，一路關到29日止。
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