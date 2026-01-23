5檢同桌吳乃仁吃高檔餐惹議 徐名駒送懲戒法院判罰俸2個月

記者楊佩琪／台北報導

台北地檢署5名檢察官與台糖前董事長吳乃仁，在低消6萬元起的高檔無菜單餐廳餐敘，引發外界質疑是否有違官箴，主約的檢察官徐名駒因此被法務部送懲戒法院。徐名駒日前出庭時對於自己的行為表達歉意，並強調會深切反省。懲戒法院23日宣判，判罰俸2個月。

根據北檢調查結果，徐名駒和人力仲介業者陳啟莊本為舊識，約定於2024年12月26日晚間餐敘，陳男作東。之後陳男邀約吳乃仁出席，聚餐地點為位於台北市中山區的「My灶」餐廳。徐名駒則以「同事聚餐」為名，通知Line通知其他4名檢察官時間、地點。

但陳啟莊因朋友在中山區另一間無菜單料理餐廳「Ad Astra」包廂取消，需付5萬元違約金，答應朋友承接包廂。同年12月19日，陳男通知吳乃仁、徐名駒更改餐廳，徐名駒因此通知其他檢察官聚餐地點更換。

餐敘當天，2024年12月26日晚上6點半，有人陸續抵達餐廳，6點43分，陳男外出接聽電話後，便帶著吳乃仁和另名女性友人進入包廂，席間服務人員送膳進出頻繁，為與公務無涉之私人聯誼餐敘。晚間9點39分餐會結束，吳乃仁和女性友人先行離開，其餘人於晚間9點40分左右陸續離開。此次用餐陳男買單，總金額5萬8696元。

調查結果出爐，徐名駒被送檢察官評鑑委員會。檢評會認為，雖然徐男自述因為現金不夠才會暫由陳啟莊幫忙付款，事後有還款，但其實是事件被立委爆料後，徐男才把餐費交給陳男，認定有接受招待，損及檢察官廉潔形象、違反檢察官倫理規範，報請法務部移送懲戒法院職務法庭審理。

日前開庭，徐名駒鞠躬道歉，表示陳啟莊並不知道他是檢察官，當天也僅是單純的回請。委任律師也表示，餐會上話題談到的僅有永續教育、人力仲介等議題，如果沒有吳乃仁，根本不會被爆料。

