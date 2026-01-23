5檢同桌吳乃仁吃高檔餐惹議 徐名駒送懲戒法院判罰俸2個月
記者楊佩琪／台北報導
台北地檢署5名檢察官與台糖前董事長吳乃仁，在低消6萬元起的高檔無菜單餐廳餐敘，引發外界質疑是否有違官箴，主約的檢察官徐名駒因此被法務部送懲戒法院。徐名駒日前出庭時對於自己的行為表達歉意，並強調會深切反省。懲戒法院23日宣判，判罰俸2個月。
根據北檢調查結果，徐名駒和人力仲介業者陳啟莊本為舊識，約定於2024年12月26日晚間餐敘，陳男作東。之後陳男邀約吳乃仁出席，聚餐地點為位於台北市中山區的「My灶」餐廳。徐名駒則以「同事聚餐」為名，通知Line通知其他4名檢察官時間、地點。
但陳啟莊因朋友在中山區另一間無菜單料理餐廳「Ad Astra」包廂取消，需付5萬元違約金，答應朋友承接包廂。同年12月19日，陳男通知吳乃仁、徐名駒更改餐廳，徐名駒因此通知其他檢察官聚餐地點更換。
餐敘當天，2024年12月26日晚上6點半，有人陸續抵達餐廳，6點43分，陳男外出接聽電話後，便帶著吳乃仁和另名女性友人進入包廂，席間服務人員送膳進出頻繁，為與公務無涉之私人聯誼餐敘。晚間9點39分餐會結束，吳乃仁和女性友人先行離開，其餘人於晚間9點40分左右陸續離開。此次用餐陳男買單，總金額5萬8696元。
調查結果出爐，徐名駒被送檢察官評鑑委員會。檢評會認為，雖然徐男自述因為現金不夠才會暫由陳啟莊幫忙付款，事後有還款，但其實是事件被立委爆料後，徐男才把餐費交給陳男，認定有接受招待，損及檢察官廉潔形象、違反檢察官倫理規範，報請法務部移送懲戒法院職務法庭審理。
日前開庭，徐名駒鞠躬道歉，表示陳啟莊並不知道他是檢察官，當天也僅是單純的回請。委任律師也表示，餐會上話題談到的僅有永續教育、人力仲介等議題，如果沒有吳乃仁，根本不會被爆料。
更多三立新聞網報導
消失42秒說不清！陳培瑜赴北檢告發黃國昌 涉犯國家機密保護法
黃國昌帶走機密資料被告涉犯國安法 北檢完成分案
黃國昌帶走機密資料風波擴大 被告發涉犯國安法
麻辣鍋名店「滿堂紅」涉勾7公司洗錢 「虎爺台菜」負責人50萬交保
其他人也在看
41歲打火英雄詹能傑殉職！分隊長悲嘆：他女兒還這麼小
基隆市樂利三街「台北生活家社區」昨晚間發生1起重大火警，1棟6樓高民宅的2樓突然起火，屋主22歲的女兒羅姓女子受困屋內。基隆市消防局獲報後迅速派員前往搶救，其中仁愛分隊小隊長、41歲的詹能傑在救援過程中，為了搜尋並救出受困民眾，連續3度重返火場。據了解，詹能傑疑似...CTWANT ・ 23 小時前 ・ 7則留言
詹能傑救女喊「衣服堆得像山」 死者父：妻長年撿拾回收物
詹能傑救女喊「衣服堆得像山」 死者父：妻長年撿拾回收物EBC東森新聞 ・ 19 小時前 ・ 24則留言
新建豪宅蓋一半…失火「26樓如燒1炷香」空拍畫面曝！燃燒物找到了
預售階段恐影響房價！高雄鼓山區華榮路、靠近凹子底公園，一棟興建中的30層樓豪宅今（23）日凌晨0時許發生火警，目前蓋到26樓，火勢一發不可收拾，頂樓燒的通紅，遠看如同夜裡「燒1炷香」；附近住戶憂心香港宏福苑大火168死重演，睡夢中聽見有人喊失火，連滾帶爬驚逃，火勢於3時許撲滅，無人傷亡。消防弟兄徒步上26樓，逐層布水線灌救，相當棘手。目前初判燃燒物為「雜物及板模」，詳細起火原因有待釐清。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 1則留言
超毒千金黃荷娜投案動機不單純 竟供「演藝圈涉毒名單」求減刑
南韓知名企業「南陽乳業」創辦人外孫女黃荷娜（황하나、Hwang Hana），因擁有多項毒品前科，早在2023年逃往海外，直到2025年年底才在柬埔寨機場被逮，韓國檢方積極偵辦中。不過，有消息指稱，黃荷娜為了減刑，竟拱出多位韓星身分，引起外界關注。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 9則留言
41歲勇消詹能傑殉職！還原他脫氧氣罩捨身救人 3度進火災搜救
基隆市安樂區大樓火災，一名死者為消防小隊長，殉職小隊長是41歲仁愛分隊成員詹能傑。詹能傑3次進入火場救人，第3次找到受困者羅姓女子時，當時她仍有呼吸，小隊長當場把自己的氧氣面罩給羅女，自己卻被嗆昏失聯，搜救人員約1小時後找到人，送醫不治殉職。太報 ・ 1 天前 ・ 8則留言
勝利疑現身柬埔寨與「太子集團」等犯罪組織開趴！他憂恐重演Burning Sun
前南韓男團BIGBANG成員勝利2019年在「Burning Sun」夜店醜聞後退出演藝圈，並因涉犯仲介性交易、賭博等罪名遭到判刑，不過，他在出獄之後近日被目擊現身柬埔寨，甚至傳出他接觸犯罪組織「太子集團」，疑似想在當地打造類似「Burning Sun」的場所，引發熱議。太報 ・ 1 天前 ・ 1則留言
小隊長詹能傑英勇殉職！基隆消防局哀慟發黑白照：一路好走
基隆市的「台北生活家」大型社區昨（21日）發生嚴重火警，3次衝火場把面罩給待救民眾的消防小隊長詹能傑不幸殉職，消防局上下哀慟，發出黑白照在官方臉書上致哀表示：「一路好走」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 2則留言
傳奇女團2NE1隊長CL遭移送檢方 1人經紀公司爆違法
綜合韓媒報導，首爾龍山警察署今日表示，CL於2020年成立單人經紀公司「Very Cherry」，但在近5年間未向文化體育觀光部登記，涉嫌違法經營。警方表示，此案為不拘捕送辦，CL目前尚未被正式起訴，已被送至首爾西部地檢署，調查仍在持續。依據南韓現行的《大眾文化藝術產業發展...CTWANT ・ 16 小時前 ・ 3則留言
再傳醫療暴力！108公斤醉男揮拳爆打護理師釀腦震盪 中港澄清醫院：絕不寬貸施暴者
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導台中市西屯區澄清醫院中港院區昨（21）日清晨發生一起醫療暴力事件。一名26歲男子酒後自殘，在妻子陪同下送往急診室治...FTNN新聞網 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
謊報稱「我爸被殺」 大批警爬窗救人烏龍一場｜#鏡新聞
新北樹林員警18日獲報凶殺案，報案人稱爸爸在住家被殺害，警方立刻動員，出動大批刑警、鑑識小組到場，並破窗入內搜索，但卻發現現場竟然是空屋，連家具都沒有，立刻依誣告罪將謊報的報案人逮捕。鏡新聞 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
勇消詹能傑衝火場殉職！弟弟也是消防員 聞噩耗返基隆辦後事
【緯來新聞網】基隆市樂利三街的「台北生活家」大型社區昨（21日）晚10時許發生火警，造成2死4傷慘劇緯來新聞網 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
東港高中師生食物中毒疑案 業者無罪請求國賠敗訴原因曝
屏東東港高中發生435名師生食物中毒疑案，1、2審均判決鮮大師食品公司周姓負責人和郭姓總經理無罪，2人請求縣衛生局國家賠償共200萬元，高等法院高雄分院判決敗訴。 屏東地檢署指出，鮮大師食品公司承攬東港高中2020學年度學校營養午餐，並在2021年3月11日中午，提供蝦米高麗菜、蕃茄炒蛋、三色玉米粒自由時報 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
打火英雄詹能傑救人殉職！曾因「穿制服買便當」遭網友亂公審
基隆市安樂區六合里最大型社區「台北生活家」昨晚間發生重大火警，1棟6層樓住宅的2樓約在晚間10時許起火。火勢迅速延燒，濃煙自2樓大量竄出，短時間內便充滿整個樓梯間與公共空間，現場能見度極低，情況相當危急。警消初步確認屋內仍有多名住戶受困後，立即採取分批背負空氣...CTWANT ・ 1 天前 ・ 1則留言
2026展覽必看｜七龍珠、航海王紀念展、埃及之王：法老預售票獨家搶訂 恐龍大復活關渡探險樂園開幕！全台展覽地點、時間、便宜票券一覽
準備好迎接長達20多天的寒假與春節連假了嗎？從台北的沉浸式藝術，到南台灣的法老特展，不管是藝術、運動、AI科技、攝影到動漫，各種展覽活動蓄勢待發，「揪愛Mei」整理2026最新展覽報你知，讓你寒假、過年假期不無聊，包含全台展覽地點、展期時間、搶便宜票券，這篇最強走春展覽與活動清單請收好！此外，同場加映全台人氣室內行程推薦，夢幻打卡景點台北101、寓教於樂的北高科教館、天文館、以及Xpark......不論是情侶約會、親子同樂、好友聚會，還是想一個人充實心靈，都能找到適合的選項！這幾天冷氣團來襲，天氣冷也可以躲室內看展喔！Yahoo夯好物 ・ 1 年前 ・ 8則留言
發錢了！「2項津貼」今入帳8000元 月底還有11筆錢發放時間一次看
勞動部勞工保險局行事曆顯示，1月共發放多筆款項，今（23）日為「國民年金保險老年基本保證年金」及「國民年金保險原住民給付」預定入帳日，符合資格者記得刷存摺確認。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 發表留言
台中 壯漢大鬧急診 重拳擊飛男護師
台中澄清醫院中港院區驚傳醫療暴力事件！體重達108公斤的26歲林姓男子因酒後與妻子吵架自殘，21日凌晨4時由救護車送往醫院急診，未料林男到院後情緒激動且暴走，不僅拒診，甚至瘋狂追打醫護人員。詹姓資深男護理師在說明病情時，遭林男以重拳襲擊頭部，當場被打飛跌臥病床短暫昏厥，因腦震盪須住院觀察，最快23日才能出院。院方強烈譴責暴力，強調絕不姑息，將協助詹男訴諸法律。中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
勇消詹能傑殉職「弟弟急趕來」！分隊長泣：他女兒還那麼小
不幸在基隆「台北生活家」社區大火中，因為3進火場救人殉職的仁愛分隊小隊長詹能傑，目前在桃園市消防局服勤的弟弟詹庭豪，已經火速請假趕來，詹能傑的長官對部屬殉職也痛哭失聲。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
41歲勇消詹能傑三進火場殉職 "摘面罩"捨身救人
社會中心／綜合報導基隆的這一場社區火警，不僅奪走民眾一條命，還有41歲的消防小隊長〝詹能傑〞，也不幸殉職！在搶救過程中，詹能傑為了救出受困民眾，三度進入火場，和死神搶人，甚至把自己的氧氣面罩摘下來，給民眾戴上，但最終無情惡火，還是帶走2人性命，但基隆消防明明配有〝共生面罩〞，為何沒有使用，後續也要調查。民視 ・ 21 小時前 ・ 1則留言
基隆消防小隊長殉職！第二次搜救揭「現場狀況」提醒同仁
社會中心／李明融報導基隆市安樂區「台北生活家」社區昨深夜驚傳火警，起火點位於2樓住家，猛烈火勢與濃煙造成2死4傷。其中，41歲的仁愛分隊小隊長詹能傑為救受困女子「三進火場」，甚至在極端環境下脫掉面罩救援，最終不幸英勇殉職。他第二次搜救出來時還提醒後來進入搜救的人說，由於屋內堆滿大量回收雜物造成「全面悶燒」，火場內部雜物不斷崩落，不僅阻礙推進更形成奪命迷宮，搶救極度困難，提醒其他同仁要小心。民視 ・ 18 小時前 ・ 4則留言
護理師挨打腦震盪 衛福部優化醫療暴力防範處置流程
（中央社記者沈佩瑤台北22日電）台中有患者不願治療，竟把護理師打到腦震盪。衛福部今天表示，強烈譴責任何形式醫療暴力，將持續推展醫療暴力防範與處置流程優化，保障醫護人身安全，維護民眾就醫權益。中央社 ・ 14 小時前 ・ 發表留言