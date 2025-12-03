5款中國APP亮資安紅燈 不只抖音、小紅書

▲數發部表示，抖音、小紅書、微博、微信、百度雲盤等5款APP過度蒐集用戶個資與過度要求權限，具有高度資安風險。（圖／路透社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 快檢查你的手機！數發部表示，抖音、小紅書、微博、微信、百度雲盤等5款APP過度蒐集用戶個資與過度要求權限，具有高度資安風險，不僅可能讓信用卡被盜刷，遭竊取聲音與面部後，還可能被製成偽造影音，進行詐騙或散播假訊息。

數發部資安署署長蔡福隆說明，法務部調查局及警政署刑事局依照數發部指標，針對抖音、小紅書、微博、微信、百度雲盤等5款資安高風險APP進行檢測，並說明中國依照規定，可要求企業將用戶資料及數據提供給國安、公安及情工部門，這5款APP都有過度蒐集個資、要求權限，像是小紅書就有15項違規樣態，微博、抖音也有13項違規樣態，這些APP風險相當高，恐讓國人個資遭中國特定單位蒐集及運用。

廣告 廣告

蔡福隆進一步指出，這些APP蒐集敏感性資訊、讀取儲存空間、逾越使用權限、掌握重要生物特徵，還擷取資訊系統、並回傳數據，可能讓手機內照片、工作資料、病例報告等被讀取，回傳分析與利用，複製信用卡號付款時，剪貼簿內容可能遭APP擷取，信用卡卡號如果遭竊取，有被盜刷風險，甚至臉部或聲音資料被竊取，可能被拿來偽造影音散播虛假資訊、詐騙等。

數發部建議，民眾安裝APP前務必詳閱隱私條款，了解APP如何使用資料、儲存資料位置，要確認APP權限請求的合理性，定期檢查APP權限設定，關閉非必要權限，也可以安裝防毒軟體，或是使用電信業者網路安全防護服務。





更多 NOWnews 今日新聞 報導

矽光子發威！上詮等多檔飆漲停 波若威、華星光、聯鈞齊漲

9點開搶！日本JTA明年台北沖繩天天飛 限時優惠來回4000元有找

三接案疑浮報百億涉貪！北檢搜索中油、世曦 公司發聲了