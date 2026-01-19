5歲兒撞見母親偷吃！遭扔下樓慘死 她竟還辯稱意外滑倒釀禍

印度一名5歲男童撞見母親親熱過程，遭扔下樓摔死。圖／翻攝畫面

印度日前發生一起悲劇，一名5歲男童因撞見母親偷吃鄰居，準備離開現場時，遭媽媽從2樓扔下，導致頭部重創，經搶救仍於隔日宣告不治；起初母親還辯稱，兒子是因「意外滑倒」摔死，未料丈夫調閱監視器、質問妻子，15天後妻子才坦承一切作為，最終遭判終身監禁。

根據新德里電視台報導，印度中央邦（MP）瓜廖爾市（Gwalior）2023年4月28日發生一起命案，喬蒂（Jyoti Rathore）因與鄰居烏代（Uday Indolia）發生婚外情，正當喬蒂5歲兒子撞見2人親密行為，準備離開現場時，卻遭扔下樓。

廣告 廣告

事後男童因頭部重創，經搶救仍於隔日不治身亡，身為警察的男童父親狄揚（Dhyan Singh Rathore）指出，起初男童被認為是因意外滑倒墜樓身亡，不過他認為事件相當離奇，經調閱監視器、質問喬蒂事情的來龍去脈，並強調「人都會犯錯」，喬蒂才向他坦承真相。

這起案件因喬蒂坦承犯行，結束了長達15天的調查，最終法院判處喬蒂終身監禁，其情人烏代則因證據不足，獲判無罪。



回到原文

更多鏡報報導

為奪1.5億保險金！他假好心天天餵妻吃「維他命」 腸子、骨頭全被鉛侵蝕中毒

您有一筆9830元刷卡金額！他急按「取消交易」傻了 反盜刷6萬

在地早餐店老闆身體不適店休！鄰居「用點餐習慣化名」寫祝福：等老闆回歸

46歲「千秋王子」玉木宏出國比賽！征戰歐洲柔術賽摘銅牌 「一招鎖腕」全場看傻