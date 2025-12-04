5歲兒童毛髮安非他命濃度破萬！台中毒癮夫妻當面狂吸毒 檢起訴2人

台中東勢一對毒鴛鴦當著5歲幼童面吸毒，導致孩童毛髮毒品含量破萬。 圖：資料照非新聞當事人（示意圖）

[Newtalk新聞] 台中一對毒鴛鴦帶著 5 歲幼童居住在台中市東勢區，夫妻倆長期在孩童面前混用吸食海洛因與安非他命，導致孩童暴露在毒煙環境，竟在毛髮中檢出「破萬」濃度毒品殘留，台中地檢署近日依法起訴這對毒鴛鴦。

檢警調查指出，5 歲孩童與生母、繼父居住在東勢區租屋處，至少從去年二月開始，夫妻兩人就在孩童面前吸食毒品，包括用海洛因摻入香菸吸食、或在住處廚房以燒烤玻璃球方式吸食安非他命，孩童生母更因毒品案於去年四月入獄，繼父繼續吸毒長達半年。

社工去年七月探訪發現離譜狀況，台中市社會局兩度將 5 歲孩童的毛髮採檢送驗，結果第一次測出體內甲基安非他命濃度 4,287pg／mg、安非他命濃度 207pg／mg、海洛因濃度 132pg／mg、嗎啡濃度 58pg／mg。第二次，數值更誇張，甲基安非他命濃度 14,016pg／mg、安非他命濃度 774pg／mg、海洛因濃度 660pg／mg、嗎啡濃度 163pg／mg。

孩童毛髮的毒品數值證實，孩童在採樣前一週至 3 個月內，反覆吸入大量毒煙，暴露量驚人，遠高於偶發接觸，等同長期置身毒品密室。同時，該名孩童有至少 6 次兒少保護案件通報紀錄，顯見夫妻對孩童疏於照顧。

檢方認為，生母、繼父可預見吸食海洛因、安非他命，卻為貪圖方便且難以戒斷毒癮，長期讓孩子吸入毒煙，近日偵結依妨害兒童發育罪嫌提起公訴。

