5歲女兒遭同學掐脖！沒忍沒退縮「自己霸氣反擊」 張捷欣慰：我們教她的

藝人張捷、夏如芝夫妻在2020年生下女兒「芝麻」，近日跟孩子閒聊學校裡發生的事，未料竟得知她在校被同學掐脖子。張捷坦言，當下原本覺得「火氣整個衝上來」，但聽完芝麻的處理方式之後，反而感到驕傲又欣慰：「她真的把我們教她的，用出來了！」

5歲的芝麻跟爸媽分享，16日在學校要上樓梯時，被隔壁班同學推了一下，還遭對方掐住脖子。但她沒有退縮，反而是果斷地反擊，「我就直接打回去，然後去跟老師說。老師還說：『XXX你怎麼又打人，不能這樣！』」聰明地找到方法保護了自己。

張捷原先得知女兒被欺負，只覺得又憤怒又擔心，但聽完孩子的話，忍不住笑了出來，心情也放鬆許多，「不是因為暴力，而是因為⋯她真的把我們教她的，用出來了！」夫妻倆平時就常告訴孩子，不可以主動打人，但如果是別人先動手，那她就有權利保護自己，並且一定要告訴大人。

張捷稱讚女兒及時反擊、向大人求助。（圖片來源：臉書 張捷）

張捷誇讚女兒：「她沒有忍，也沒有默默承受！」他認為很多霸凌都是從小事開始，一點點試探底線，如果受害者選擇忍讓，之後就會越來越過火，「所以要教孩子的不是逞強，而是第一時間說清楚：不可以！當你覺得不舒服，那個感覺本身就已經在告訴你：這件事不對！」

因此，他很高興女兒知道如何反擊、表達不滿，「保護孩子，不是教他們忍，而是教他們站穩自己。芝麻，妳很棒唷！」一段話也得到不少網友支持「我們不欺負別人，但別人欺負我們要反擊回去」、「芝麻最棒的是處理完後直接向老師報告」、「這叫做正當防衛，不是暴力」。

