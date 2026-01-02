5歲女童乳房提前發育 醫：化妝品、塑膠玩具恐是元凶





【NOW健康 吳思奕／台北報導】愛美是許多女人的天性，小女孩也是如此，但若過早且頻繁地接觸成人的美妝與香氛用品，恐對身體發育造成潛在影響。近日一名年僅5歲的女童，因家長在替其洗澡時發現胸部有隆起的跡象，觸摸時還有輕微的硬塊感，內褲也出現白色分泌物，擔心提早發育遂至醫療院所就診。經醫師檢查評估後，屬於可逆性的「假性性早熟」，而其背後原因竟與長期接觸含環境荷爾蒙的化妝品及塑膠玩具有關。



模仿化妝接觸環境荷爾蒙 骨齡近8歲顯示發育超前



收治這名女童的臺北市立萬芳醫院兒科部醫師凌儀芝表示，女童骨齡成熟度相當於8歲，遠超實際年齡，經安排抽血與骨盆腔超音波檢查等項目，確認其中樞神經的下視丘與腦下垂體尚未啟動青春期機制，排除「真性性早熟」的可能，判定為外源性干擾導致的「假性性早熟」。

在深入了解其生活習慣時，家長提到女童平常喜歡模仿媽媽化妝，經常拿取化妝品、指甲油塗抹或隨意噴灑香氛品，加上家中充滿各式塑膠玩具。這些習慣都讓她長期暴露在含有「鄰苯二甲酸酯」等環境荷爾蒙的物質中，經由皮膚或呼吸道進入體內，導致外源性雌性素過度刺激，進而誘發乳房發育等性早熟症狀。



性早熟分真、假2大類 假性可透過排除原因逆轉



凌儀芝解釋，性早熟在醫學上可分為「真性」與「假性」2大類。真性性早熟與中樞神經系統提前啟動有關，會導致性腺軸運作；假性性早熟多半則是由外部因素所引起，如：長期接觸含有化學添加的美妝用品、居家香氛品、玩具等。當荷爾蒙過早分泌，最直接的影響便是在骨骼生長，它會促使生長板提早癒合，雖然孩童短期身高領先同儕，卻因成長時程被縮短，最終導致成人身高不如預期。



針對環境因素所引起的假性性早熟，治療關鍵在於「找出原因並加以排除」。凌儀芝建議，家長應停止讓孩子接觸不必要的化妝品、香氛及香氣濃郁的清潔用品等，盡量選擇低香料、成分單純的產品。所幸在經數月追蹤後，女童乳房未再繼續發育，白色分泌物也消失，發育進程順利回到正常軌道。



女孩8歲、男孩9歲前出現第2性徵 建議就醫評估



現代生活中環境荷爾蒙無所不在，除了美妝品，常見的塑膠容器盛裝熱食、加工肉品及高熱量速食等，都可能擾亂內分泌或增加體脂肪，加速青春期發育。凌儀芝提醒，家長應多留意子女的身體變化，若女孩在8歲前、男孩在9歲前出現第2性徵（如：乳房發育、睪丸變大、長陰毛等），應儘早至兒科接受專業評估。早期發現並介入治療，可以避免不必要的焦慮與過度治療，也能使孩童健康的成長。



