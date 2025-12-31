5歲女童性早熟長胸部 元兇竟是媽媽常用「1物品」 醫驚：骨齡至少8歲

一名5歲女童竟長出胸部，出現性早熟，元凶是長期偷偷使用媽媽的化妝品導致。（AI圖／中視新聞）

若小女童出現異於常人的體態發展，家長們可能就要注意了，務必盡早帶孩子就。日前就有一名媽媽在幫自己5歲小女兒洗澡時，意外發現胸部竟然隆起，且內褲出現分泌物，嚇得急忙帶去醫院檢查，醫師診斷是假性性早熟，一問之下，才知道女兒都會偷偷潛入自己房間偷用化妝品。

根據《中視新聞》報導，一名5歲女童因為常常看到媽媽化妝，產生了興趣，便開始趁媽媽不注意時，三不五時偷溜進房間，塗媽媽的口紅與保養品，甚至連香水都拿起來噴。過了一段時間後，某天媽媽幫女兒洗澡時，發現女兒不僅胸部隆起、有硬塊，內褲甚至出現分泌物，驚覺狀況不對勁，趕緊帶女兒去醫院檢查。

接診的萬芳醫院兒科部醫師凌儀芝診斷後表示，這名5歲女童的骨齡成熟度已經達到8歲，比自身年齡還高3歲，抽血檢查後，研判是長期且大量使用媽媽化妝品，導致雌性激素過度分泌。

小兒科醫師林應然受訪時指出，成人使用的化妝品，很多都含有環境賀爾蒙，這個案例應該是女童長期使用下來，等同於使用大量雌激素，導致性早熟發生。此外婦產科醫師呂彥鋒也提醒，若成年女性長期使用劣質化妝品，可能會影響經期，增加肥胖機會，甚至有自體免疫的風險，提高罹患乳癌、子宮內膜癌機率。

