5歲女童胸部提早發育！醫揪「美妝品、塑膠玩具」是元凶

一名5歲女童因胸部隆起、內褲出現白色分泌物就醫，經臺北市立萬芳醫院兒科部凌儀芝醫師檢查，確診為「假性性早熟」，元凶是長期接觸含環境荷爾蒙的美妝品與塑膠玩具。

一名5歲女童因胸部隆起、內褲出現白色分泌物就醫，經檢查確診為「假性性早熟」。（示意圖／123RF）

凌儀芝醫師表示，該名女童骨齡成熟度相當於8歲，遠超實際年齡。經安排抽血與骨盆腔超音波檢查等項目，確認中樞神經的下視丘與腦下垂體尚未啟動青春期機制，排除「真性性早熟」的可能，判定為外源性干擾導致的「假性性早熟」。

深入了解生活習慣後發現，家長提到孩子平常喜歡模仿媽媽化妝，經常拿取化妝品、指甲油塗抹或隨意噴灑香氛品，加上家中充滿各式塑膠玩具。這些習慣讓孩童長期接觸含有「鄰苯二甲酸酯」等環境荷爾蒙的物質，經由皮膚或呼吸道進入體內，導致外源性雌性素過度刺激，進而誘發乳房發育等性早熟特徵。

凌儀芝解釋，性早熟在醫學上可分為「真性」與「假性」兩大類。真性性早熟為中樞神經系統提前啟動有關，導致性腺軸運作;假性性早熟則可能由外部因素引起，如長期接觸含有化學添加的美妝用品、居家香氛品、玩具等。

凌儀芝建議家長應停止讓孩子接觸不必要的化妝品、香氛及香氣濃郁的清潔用品等。（示意圖／Pexels）

當荷爾蒙過早分泌，最直接的影響在骨骼生長，會促使生長板提早癒合，雖然孩童短期身高領先同儕，卻因成長時程被縮短，最終導致成人身高不如預期。針對環境因素引起的假性性早熟，凌儀芝指出，治療關鍵在於找出原因並加以排除。她建議家長應停止讓孩子接觸不必要的化妝品、香氛及香氣濃郁的清潔用品等，盡量選擇低香料、成分單純的產品。該名女童經過數月追蹤，乳房發育停止、分泌物也隨之消失，成功讓發育節奏重回正軌。

凌儀芝提醒，現代生活中環境荷爾蒙無所不在，除了美妝品，常見的塑膠容器盛裝熱食、加工肉品及高熱量速食，都可能擾亂內分泌或增加體脂肪，加速青春期發育。

家長應多留意子女的身體變化，若女孩在8歲前、男孩在9歲前出現第二性徵，如乳房發育、睪丸變大、長陰毛等，應儘早至兒科接受專業評估，早期發現與正確的生活型態介入，避免不必要的焦慮與過度治療，讓孩童更能健康成長。

