5歲女童胸部竟發育 原來是這些東西在作怪

愛美是許多小女生的天性，但若過早、頻繁接觸成人美妝與香氛用品，恐怕會對身體發育造成潛在影響。近日一名年僅五歲女童，因為家長替孩子洗澡時發現胸部隆起，觸摸時還有輕微硬塊感，內褲也出現白色分泌物，後來經過醫師檢查評估，竟是屬於可逆性「假性性早熟」，元兇就是長期接觸含有「環境荷爾蒙」的美妝品及塑膠玩具！

萬芳醫院兒科部醫師凌儀芝三十一日表示，這名女童骨齡成熟度相當於八歲，遠超過實際年齡，安排抽血、骨盆腔超音波檢查等，確認中樞神經下視丘與腦下垂體尚未啟動青春期機制，排除「真性性早熟」的可能性，判定為外源性干擾致「假性性早熟」。

深入了解女童生活習慣，家長提到孩子平常喜歡模仿媽媽化妝，經常拿取化妝品、指甲油塗抹或隨意噴灑香氛品，加上家中充滿各式塑膠玩具。這些習慣讓孩童長期接觸環境荷爾蒙的物質，經由皮膚或呼吸道進入體內，導致外源性雌性素過度刺激，進而誘發乳房發育等性早熟特徵。

凌儀芝指出，性早熟分為「真性」與「假性」兩大類。真性性早熟為中樞神經系統提前啟動有關，導致性腺軸運作；假性性早熟則可能由外部因素引起，比如長期接觸含有化學添加的美妝用品、居家香氛品、玩具產品等。當荷爾蒙過早分泌最直接影響在骨骼生長，促使生長板提早癒合，雖然孩童短期身高領先同儕，卻因成長時程被縮短，最終導致成人身高不如預期。

針對環境因素引起假性性早熟，治療關鍵在於「找出原因加以排除」，凌儀芝醫師建議，家長應停止讓孩子接觸不必要的化妝品、香氛及香氣濃郁的清潔用品等，盡量選擇低香料、成分單純的產品。該名女童經過數月追蹤，乳房發育停止、分泌物也隨之消失，成功發育節奏重回正軌。

現代生活中環境荷爾蒙無所不在，除了美妝品，常見的塑膠容器盛裝熱食、加工肉品及高熱量速食，都可能擾亂內分泌或增加體脂肪，加速青春期發育。凌儀芝醫師提醒，家長應多留意子女的身體變化，女孩在八歲前、男孩在九歲前出現第二性徵（如乳房發育、睪丸變大、長陰毛等），儘早至兒科接受專業評估，早期發現與正確的生活型態介入，才能健康成長。