5歲女童胸部隆起！骨齡竟超前3年 醫：與長期接觸化妝品有關

一名5歲女童洗澡時被家長發現胸部異常隆起，內褲出現分泌物，就醫後確認為「假性性早熟」。（翻攝自photo-ac）

一名5歲女童洗澡時被家長發現胸部異常隆起，內褲出現分泌物，就醫後確認為「假性性早熟」，經醫師詢問發現，女童常模仿媽媽化妝，經常使用成人化妝品、指甲油，甚至隨意噴灑香水。醫師提醒，青春期前孩童應盡量避免接觸化妝品，以免影響生長發育節奏。

萬芳醫院兒科主治醫師凌儀芝指出，經檢查後發現，女童骨齡已達8歲，比實際年齡超前約3年。經抽血、骨盆腔超音波等檢查後，確認中樞神經的下視丘與腦下垂體尚未啟動青春期機制，排除「真性性早熟」，研判為外在因素造成的「假性性早熟」。

模仿媽媽化妝 長期暴露環境荷爾蒙

凌儀芝醫師進一步詢問生活習慣後發現，女童自3歲起便常模仿媽媽化妝，經常使用成人化妝品、指甲油，甚至隨意噴灑香水，加上家中充滿各式塑膠玩具，使孩子長期暴露在含有內分泌干擾物的環境中。

她說明，許多化妝品、香氛及指甲油中常含有「鄰苯二甲酸酯」等環境荷爾蒙，這類物質可經由皮膚吸收或呼吸道進入體內，長期反覆接觸，可能造成外源性雌激素刺激，誘發乳房發育等性早熟徵象。

假性性早熟恐影響身高 及早排除是關鍵

凌儀芝提醒，荷爾蒙過早刺激最直接影響在骨骼生長，可能導致生長板提早癒合，雖然短期身高領先同齡孩子，但最終身高反而不如預期。外在因素引起的假性性早熟，應找出並排除來源。

醫籲家長提高警覺 8歲前出現第二性徵應就醫

凌儀芝也提醒，環境荷爾蒙無所不在，除了美妝品外，塑膠容器盛裝熱食、加工食品及高熱量速食，都可能影響內分泌平衡。家長若發現女孩在8歲前、男孩在9歲前出現如乳房發育、睪丸變大或陰毛生長等第二性徵，應及早帶至兒科評估，透過正確生活調整與醫療判斷，協助孩子健康成長。

