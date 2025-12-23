5歲男童玩打火機燒光別墅！父親「1心態」惹怒全網 專家說話了

5歲男童玩打火機燒光別墅。圖／翻攝自微博

中國湖北近日發生一起火災事故，一名年僅5歲的男童拿起家中的打火機玩火，不慎點燃窗簾，大火瞬間蔓延整個房間，價值上百萬的家具、電器全遭燒毀，所幸並未造成傷亡，男童父親事後一句「好好說教幾句」引發熱議。

綜合中國媒體報導，湖北武漢一名5歲男童在家中床縫挖出一個打火機，當場玩起火來，點燃紙巾後因燙手趕緊甩開，豈料火花噴濺到窗簾上，火勢迅速蔓延，整個房間瞬間遭火舌吞噬，所幸男童並未受傷。

男童父親指出，此次火災導致屋內多項高價電子設備毀損，包含電腦、電視，以及PS5、Switch等遊戲主機，損失估計70萬人民幣（大約313萬元新台幣）。他表示，之後不打算打小孩，不過會「好好說教幾句」，同時也反省自己沒有把火源收好，才導致火災發生。

廣告 廣告

新聞曝光後掀起網友熱議，紛紛表示「孩子小不懂事，大人還能不懂嗎？」、「六十萬買個教訓，這教訓也太貴了」、「危險可不會因為孩子小就繞道走」。

父親的「說教」態度除了引來批評，也激起大眾對於「小孩玩火引發火災」的探討。根據中國消防救援局統計，2024年小孩玩火引發火災多達2300多起，損失金額更是超過3億人民幣（大約13.4億元新台幣），其中大多是家中的打火機、火柴隨意擺放釀禍。

除了把火源收好，其中值得探討的更是孩子是否有「防火觀念」。報導指出，東莞曾有2名孩童在家時，暖爐突然起火燃燒，哥哥聽著爸爸遠端指揮，拿起濕毛巾蓋住火源成功滅火；汕頭也有2兄弟在煮飯時，油鍋起火燃燒，2人憑藉著學校教導的方法，關瓦斯、蓋鍋蓋，一步步化解危機，都是因為學過正確的安全知識。

專家表示，孩子好奇不是錯，但家長不能放任這種好奇變成隱憂，且法律也明確指出若孩子犯錯，監護人得擔民事責任，家長理應讓孩子知道，有些東西不能碰，有些事做了會有嚴重後果。

「『不准玩』很難讓孩子明確認知到火的可怕」，專家建議，可以帶著孩子到科學館看看燒得焦黑的房子，或是在家學習怎麼關瓦斯，以及怎麼逃生，比說一百句「危險」都管用。



回到原文

更多鏡報報導

烏克蘭公開俄軍驚悚對話 稱「把刀磨好」準備吃掉同袍

國二就自學微積分！Surge AI台裔老闆0外資創業 5年內躍升「最年輕富豪」

前橫綱稀勢之里爆醜聞！旗下相撲力士搞霸凌「酒瓶塞肛門」 未成年理髮師遭恐嚇借錢