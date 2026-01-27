5歲男童疑遭生母男友施暴！ 頭、臉多處瘀青

宜蘭近日有名5歲男童的家人發現男童的頭部多了大片瘀青。（圖／東森新聞）





宜蘭近日有名5歲男童的家人發現男童的頭部多了大片瘀青，臉部也多處紅腫，男童猶豫好久才說，是生母的男友猛力推他、打他頭跟臉，腹部還有菸燙傷的疤痕，男童的叔叔收到影片後，立刻帶他遠離生母，並報警驗傷，目前社會處已經介入調查，若確定有實質傷害，將會持續立案追查。

男童家屬vs.疑遭虐男童：「（是誰用你的臉），是媽媽的男朋友，（他怎麼用你的），他推我的頭，弄我的頭這樣子推。」

5歲男童頭部和臉頰明顯有大塊瘀青，眼睛也很紅腫，家人焦急又心疼，問這傷怎麼來，男童猶豫好久才說，是媽媽的男友對他動手。男童家屬vs.疑遭虐男童：「（臉哪裡打，怎麼打的），這樣子打，（那你有跟你媽媽講嗎），媽媽...沒有，媽媽在唱歌，（在哪裡唱）。」

他的家人還發現，男童疑似多次被施虐。疑遭施虐男童叔叔：「被她現在的男朋友打的，而且也不是第一次，是很多次，因為都是他媽媽的哥哥他們自己講的，說已經不是第一次了，而且之前還有拿菸頭燙小孩這樣。」

把小孩帶走才發現，他頭部有大片瘀青，腹部也一樣，甚至有菸燙過的疤痕，其他家人看不下去才報警。根據了解，這名男童的生母和前夫生了四個小孩，生父入監服刑後，協調前三個小孩由外婆養育，這個年紀最小的男童跟在生母身邊，但男童叔叔卻在27日凌晨收到其他親友傳來的影片和照片，認為孩子遭施暴，立刻報警，帶著男童遠離生母，並送醫驗傷。

宜蘭縣府社會處副處長周欣怡：「後續我們也會到法院聲請保護令，這個媽媽也不適合再帶孩子了，所以我們也聯繫其他家屬，希望由外婆跟阿姨來協助照顧，後續也會以孩子的最佳利益作為考量。」

生母與男友做筆錄時，否認對男童施虐，目前警方已經發通報單請社會處介入，若確定有實質傷害，將會立案處理，持續追查是否真有動手，不讓男童再有任何風險。

東森新聞關心您

拒絕兒虐，請撥打110、113

