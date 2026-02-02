5歲男童與父親遭ICE拘留後獲釋 已返回明尼蘇達州

5歲男童連恩和父親在從德州的聯邦拘留所獲釋後，已經返回明尼阿波利斯。

美國德州眾議員表示，厄瓜多學齡前兒童連恩．康尼荷．拉莫斯和他的父親，在被關押一星期多之後，已經從德州的拘留中心獲釋，返回明尼阿波利斯。（戚海倫報導）

美國有線電視新聞網CNN報導，5歲男童和他的父親艾德瑞安，被移民官員從明尼阿波利斯郊區、白雪皚皚的車道上被帶走，被送往2092公里外德州一個專門關押家庭的拘留中心。這起關於美國總統川普政府強力掃蕩移民，拘留5歲男童的事件，震驚全球。

陪同這對父子的民主黨籍聯邦眾議員卡斯楚表示，五歲的連恩和他父親艾德瑞安已經回到明尼蘇達州，感謝所有為連恩爭取自由的人，我們不會停止努力，直到所有孩子和家庭都回家。

艾德瑞安父子遭到拘留，引發了拘留中心外的抗議活動，導致美國全國範圍內的強烈抗議。美國國土安全部在一份聲明中說，移民和海關執法局ICE沒有針對或逮捕任何兒童。一名聯邦法官下令，要求盡快釋放這名學齡前兒童和他父親，最晚不得晚於週二，因為他們的移民案件正在法院審理。