5歲男童遭ICE拘留獲釋返家了！美聯邦法官痛批遣返配額政策

5歲拉丁裔男童拉莫斯（Liam Conejo Ramos）與父親阿里亞斯（Adrian Alexander Conejo Arias）。（圖／達志／美聯社）

美國川普政府的大規模移民執法行動持續引爆爭議。5歲拉丁裔男童拉莫斯（Liam Conejo Ramos）日前與父親阿里亞斯（Adrian Alexander Conejo Arias）在明尼蘇達州（Minnesota）遭美國移民和海關執法局（Immigration and Customs Enforcement，ICE）拘留並送往德州迪利（Dilley）拘留中心，不過經聯邦法院裁定獲釋，已於1日返回明尼阿波利斯（Minneapolis）。

綜合美媒報導，現任美國德州西區地方法院法官畢耶里（Fred Biery）批准家屬提出的緊急聲請，下令2人須於2月3日前儘速釋放。裁定書措辭強烈，直指本案源於政府「構思不良且執行拙劣」的每日遣返配額政策，甚至不惜造成兒童心理創傷。畢耶里更批評部分執法人員展現出「對不受約束權力的卑劣渴望」，並指出移民遣返應透過更具秩序與人道精神的制度進行。

事件發生於1月20日。校方與家屬說法指出，阿里亞斯當天剛從學前班接兒子回家，車輛停妥後多名探員突然現身拘捕2人。校方表示，1名探員曾要求男童敲門確認屋內是否有人，屋內成人欲帶回孩子遭拒，學區董事格蘭倫（Mary Granlund）亦稱願意接手照顧孩子但未被允許。

ICE與國土安全部（Department of Homeland Security，DHS）則提出不同版本。發言人麥克勞克林（Tricia McLaughlin）表示，ICE行動鎖定的是阿里亞斯本人，並非兒童；她稱阿里亞斯為非法入境者，且在探員接近時徒步逃離，「遺棄孩子」。官方並指曾嘗試將男童交由屋內「疑似母親」照顧但遭拒，父親則要求孩子與其同行。美國副總統范斯（JD Vance）亦表示，執法人員「別無選擇」。

然而家屬律師普羅科施（Marc Prokosch）反駁，強調父子2024年自厄瓜多（Ecuador）入境時透過CBP One應用程式預約，在入境口岸申請庇護並完整配合程序，持續出席聽證，既無潛逃風險亦無安全疑慮，不應遭拘留。阿里亞斯本人亦否認逃跑，稱當時只是走在兒子前方試圖尋求協助，「我非常愛我的兒子，絕不會遺棄他。」

拘留期間，阿里亞斯形容德州設施環境惡劣，兒子生病時甚至未能取得藥物。此事曝光後，拘留中心外出現抗議聲浪，多名民主黨國會議員聲援。德州眾議員卡斯楚（Joaquin Castro）曾前往探視，並陪同父子搭機返程；明尼蘇達州眾議員歐瑪（Ilhan Omar）亦公開表示歡迎。

目前父子仍有待審理的庇護案件，尚無遣返命令。畢耶里法官指出，他們未來可能仍須離境，但應透過更具秩序與人道的政策程序完成。阿里亞斯表示，家人因恐懼而離開厄瓜多，希望能留在美國與家人團聚，首次移民法庭聽證預計於2月稍晚舉行。他呼籲政府不要對拉丁裔社群採取不公對待。

