5歲男童遭ICE拘留12天 美政府挨批「追求驅逐業績」

美國一名5歲男童利亞姆·科內霍·拉莫斯（Liam Conejo Ramos）與其父親日前被移民官員拘留並轉送至德克薩斯州。圖／翻攝自X

美國一名5歲男童利亞姆·科內霍·拉莫斯（Liam Conejo Ramos）與其父親日前被移民官員拘留並轉送至德克薩斯州，不過法官下令獲釋父子倆，於1日返回明尼蘇達州的家中。此案引發全美關注，也再次掀起對川普政府移民執法手段的爭議。

根據外媒報導，德州民主黨眾議員華金·卡斯特羅（Joaquin Castro）表示，利亞姆與其父親阿德里安·科內霍·阿里亞斯（Adrian Conejo Arias，厄瓜多爾籍）於1月20日在明尼亞波里斯郊區遭移民官員拘留，隨後被送往德州迪利（Dilley）的移民及海關執法局（ICE）拘留設施。

廣告 廣告

卡斯特羅的發言人凱瑟琳·施耐德證實，卡斯特羅於1月31日晚間親自前往迪利接走父子二人，並於1日護送他們返回明尼蘇達州的住處。此案之所以引發廣泛關注，源於一張現場照片在網路上流傳，畫面中可以看到，移民官員包圍著一名戴著藍色兔子帽、背著蜘蛛人背包的小男孩，該畫面激起社會輿論對聯邦移民執法行動可能對兒童造成傷害的憤怒。

美國一名5歲男童利亞姆·科內霍·拉莫斯（Liam Conejo Ramos）與其父親日前被移民官員拘留並轉送至德克薩斯州。圖／翻攝自X

國土安全部否認ICE刻意針對男童

對此，美國國土安全部（DHS）發言人特麗莎・麥克勞克林（Tricia McLaughlin）發表聲明否認ICE刻意針對男童，並表示男童的母親在父親被捕後拒絕將孩子帶走，而男童的父親則希望孩子能與自己同行。她也駁斥鄰居與校方指控聯邦人員「利用孩童作為誘餌」引母親現身的說法，稱這是「徹頭徹尾的謊言」。

國土安全部指出，事發當時，男童的父親曾徒步逃離現場，將孩子留在停於自家車道、引擎仍在運轉的車內。政府表示，阿里亞斯於2024年12月自厄瓜多非法入境美國；但家屬律師指出，他已依法提交庇護申請，依規定可在審理期間留在美國。美國司法部移民審查執行辦公室（EOIR）的線上紀錄顯示，阿里亞斯目前並無未來聽證安排。

一般而言，多數尋求庇護者在美國境內獲釋，成年人可申請工作許可，其案件則在長期積壓的移民法庭系統中審理。然而隨著近年厄瓜多爾國內暴力加劇，該國庇護通過率偏低。根據交易記錄訪問中心（TRAC）數據，在截至去年9月的12個月內，厄瓜多爾移民的庇護申請僅有12.5%獲得批准。

法官批評ICE

在下令釋放父子二人時，美國地區法官弗雷德·比里（Fred Biery）嚴詞批評政府行徑，指出此案源於「政府為達成每日驅逐配額而進行的構思不周、執行不力的行動，即便這意味著對孩童造成創傷」。

仍有兒童遭拘留

1日下午，明尼蘇達州哥倫比亞高地（Columbia Heights）居民聚集在利亞姆曾被拘留的住家外，慶祝其返家，同時也呼籲社會關注社區中仍被ICE拘留的其他家庭。當地清潔公司老闆盧爾德·桑切斯表示，聽到利亞姆即將回家的消息時，社區居民都激動落淚，「我的兒子也叫利亞姆，今年五歲，這件事對我們意義重大。」

附近居民路易斯·祖納則舉著10歲女兒伊莉莎白的照片表示，1月6日，女兒與其母親在上學途中遭拘留，目前仍被關押在同一處德州設施中，「情況和利亞姆一樣，只是沒有照片引起關注」，伊莉莎白學校的秘書卡羅琳娜·古鐵雷斯說，「利亞姆的獲釋，給了我們希望。」

卡斯特羅在返回明尼蘇達州的航班上，特別寫信給利亞姆，告訴他「你感動了全世界」，並表示：「不要讓任何人告訴你這裡不是你的家。美國之所以強大，是因為移民，而不是有他們。」

明尼蘇達州民主黨參議員艾米·克羅布查（Amy Klobuchar）也在社群媒體上發文歡迎利亞姆返家，強調「他應該在學校、與家人一起，而不是被拘留」，並呼籲ICE撤離當地。

眾議員伊爾汗·奧馬爾（Ilhan Omar）則發布與利亞姆父子及卡斯特羅的合照，配文寫道：「歡迎回家，利亞姆。」哥倫比亞高地公立學校也表示，利亞姆的獲釋是一項「重要進展」，期盼能為仍被拘留的其他四名學生帶來正面影響。



回到原文

更多鏡報報導

比眼球直徑還長！男子眼睛取出2.5公分筆頭 曝來歷深埋眼眶27年

國慶變忌日！3歲女童遭巨大音箱重砸慘死 兇手竟是他

安樂死婦女遺願捐出「自己的臉」！ 促成全球首例移植手術助毀容的她重獲新生

獨家／金曲雙王「開庭互嗆」過程曝光 私下訊息內容全流出