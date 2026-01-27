5歲童傷痕累累 疑生母男友施虐

五歲男童頭部大面積瘀青傷痕累累，男童叔叔質疑遭小孩母親的男友不當對待，宜蘭縣政府社會處已偕同警方將男童帶到醫院驗傷，將向法院聲請保護令。（記者林坤瑋攝）

記者林坤瑋∕宜蘭報導

宜蘭縣一名五歲男童頭部大面積瘀青、傷痕累累，男童叔叔質疑遭小孩母親的男友不當對待。社會處表示，二十七日已偕同警方將男童帶到醫院驗傷，將向法院聲請保護令，日後委託親屬協助照顧。

該男童父母育有四名子女，夫妻離異後，因男童是最小兒子，由母親照顧；最近卻傳出疑似受虐，頭部多處瘀青。由於男童父親因案服刑，叔叔二十六日晚間上網發文，ＰＯ出男童頭部瘀青照片，矛頭指向男童生母的男友。男童叔叔直指「孩子並非第一次疑似遭到我哥前妻的現任男友不當對待」，小孩被帶到原本可聯繫的地方，家屬無法確認去向與人身安全感到非常擔憂，已經報警並通報相關單位介入。

社會處接獲通報，二十七日偕同警方找到男童帶到醫院驗傷。經初步了解，男童已不適合待在母親身邊，會向法院聲請保護令，日後委託小孩外婆或阿姨代為照料；並允諾介入輔導作後續追蹤。至於是否受虐？由誰施虐？交由警方調查釐清。