5歲童全身傷腦出血…寄養父竟任「躺廁所冰冷地板」數小時冷血不送醫

社會中心／新竹報導

徐男虐待寄養的5歲童，遭判刑1年。（示意圖，非當事者／pixabay）

新竹縣一名從事半導體產業並就讀神學院的徐姓男子，領有寄養家庭許可證，卻在受託照顧一名年僅5歲林童期間，疑長期對其施暴，甚至在對方頭部受傷、癱軟倒地時，竟任由林童在冰冷的廁所地板躺了數個小時後才送醫；院方救治時，發現林童顱內嚴重出血，且身上疑有長期受虐情形，馬上向警方通報。新竹地院審理後，依成年人故意對兒童傷害罪判徐男1年有期徒刑。

判決書指出，徐男在2022年經新竹縣政府、新竹市政府審查符合寄養家庭資格，且領有竹縣府寄養家庭許可證，並於同年5月受台灣兒童暨家庭扶助基金會新竹分事務所寄養暨委託照顧當時5歲的林童；不過，徐男卻在2023年年初期間，多次以不詳方式傷害林童，同年2月1日下午5時許，他和林童單獨在家時，林童頭部又不明原因受到重創，但徐男明知林童已呈現神智不清狀態，仍僅給予林童冰敷之簡易處理，並將男童安置在住處4樓廁所地板上，遲至當日晚間9時許，才和妻子將男童送醫。

醫生在救治時，驚見林童顱內嚴重出血、顳骨線性骨折，意識指數僅6分，須插管手術治療，高度懷疑是外力造成腦傷，且後遺症嚴重，需長期觀察、服用抗痙攣藥物及復健；兒童重症加護科及兒童影像診斷科主治醫師3月1日診斷時，也發現林童左側第9肋骨有陳舊性骨折，手指、手背及右胸下方等處也有多處疑似「攥捏」留下的圓形瘀點瘀痕，認為這些傷勢需透過重物壓迫、擊打硬物或外力捏壓等方式才會造成，懷疑林童遭到虐待馬上進行通報。

對此，徐男矢口否認對林童有何傷害或妨害發育犯行，辯稱案發當天，林童在住家4樓廁所裡跌倒、額頭撞了1個包，當下自己想牽對方下樓冰敷，走沒幾步2人就一起摔在樓梯上，自己因為手不舒服，不敢帶林童下到3樓，所以把林童帶到4樓廁所休息，並拿4樓冷凍櫃的冷凍食品幫林童冰敷，由於之後和她講話漸漸沒有得到回應，因此認為需先觀察對方是否有腦震盪情況，才不敢隨便移動；至於林童身上其他傷勢，他則稱林童本身好動，且來自家的時候，身上就有帶傷。

法官審理，林童跌落樓梯高度有限，難以造成如此嚴重顱內出血，而在林童頭部撞擊跌倒後，徐男知對方出現神智不清、身體癱軟等顯著危險狀態，卻未及時送醫，而是打電話給正在上班的妻子，延誤送醫時間，且徐男聲稱手部受傷，卻仍能「攥捏」孩子造成特定瘀痕，前後說法矛盾，實在難以採信，認為徐男明知林童僅5歲，身心發展未全，尚須他人耐心照護，竟對兒童施以凌虐、傷害，最終依成年人故意對兒童犯傷害罪判刑1年。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

