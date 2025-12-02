5歲童全身傷臚內出血 新竹寄養父涉虐童法官判刑1年

寄養家庭涉虐童，男子被判刑1年。（圖：彭清仁攝）

新竹1名在半導體業工作的徐姓男子受託擔任寄養家庭，卻疑似長期虐待5歲寄養男童，並在幼童頭部受創、神智不清時，任男童倒臥廁所4小時，導致男童顱內出血及後遺症。全案新竹地院認定徐姓男子反覆施虐且延誤治療，依成年人故意對兒童傷害罪名判刑1年。

法官調查指出，2022年徐姓男子與在國中任教的妻子經新竹縣政府、新竹市政府審查符合寄養家庭資格，且領有新竹縣政府寄養家庭許可證，當年5月受台灣兒童暨家庭扶助基金會寄養暨委託照顧5歲林姓男童。但被告徐姓男子被控在2023年2月1日，聲稱男童在4樓廁所跌倒撞傷額頭，之後又在帶往樓下途中滑倒，導致兩人摔在樓梯間。

但法官調查，徐姓男子當天下午已察覺孩子意識不清，但直到晚間9點徐姓夫婦才抱著男童就醫，經院方檢查發現男童顱內嚴重出血、顳骨線性骨折，意識指數僅6分，須插管手術治療。

醫院後續於3月1日評估，發現男童除了急性腦傷外，胸部另有左側第9肋骨陳舊性骨折，研判約受傷2周至1個月；手指、手背、右胸下方等處也有多處瘀痕，其中包含疑似「五指攥捏」留下的圓形瘀點。醫師認為這些傷勢需透過重物壓迫、擊打硬物或外力捏壓等方式造成，與幼童自行跌倒不相符。

幼兒園園長則作證，男童在入園後曾2度出現瘀青，被詢問時曾說「是爸爸打的」。社工則表示，案發前見到男童時均無異常，送醫後才發現多處特徵性傷勢。

而被告則辯稱孩子好動、舊傷多，案發當日僅是不慎跌倒，延遲送醫是擔心「腦震盪不敢移動」。但法官認為跌落樓梯高度有限，難以造成如此嚴重顱內出血；且被告手部受傷卻仍能「攥捏」孩子造成特定瘀痕，前後說法矛盾，加上延誤送醫行為不符常情，難採信為單純意外。

法官最終認定徐姓男子長期以不當方式對幼童施力，造成身心重大危害，依成年人故意對兒童傷害罪判刑1年；妻子因無其他證據證明涉案，法官給予無罪判決。（彭清仁報導）

警語：遇到家暴事件，請打113保護專線。