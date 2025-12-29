5歲童命喪北海道雪場！ 搭電扶梯「手臂卡住」送醫搶救仍不治

日本北海道小樽市一處滑雪場昨（28日）傳出意外，一名5歲男童的手臂不慎卡在戶外電扶梯上，被消防隊救出時已無意識，送醫急救後仍宣告不治。

警方正在事發電扶梯調查。（圖／翻攝NNN）

綜合日媒報導，事發地點為小樽市「朝里川溫泉滑雪場」，意外發生於昨天上午10時左右，這名男童的母親緊急報案表示，「孩子被滑雪場的電扶梯夾住了。」報導表示，男童當時正在滑雪場內，要乘坐連接停車場與中心大樓的帶式輸送電扶梯。

根據警方調查指出，男童當時在電扶梯上行至終點附近，不慎跌倒，右手被夾入扶梯縫隙，警消獲報後緊急趕到現場，花了約45分鐘將男童救出，但男童已失去意識，送醫急救後仍宣告不治。

針對這起事件，雪場表示，電扶梯本應具有異物自動感應的停機功能，不過當下該功能卻沒有被觸發，最終是由男童母親手動按下停止鍵，電扶梯才停止運作，至於詳細的事發原因，仍待進一步調查釐清。

