5歲童家中玩打火機！豪宅瞬間被燒成廢墟 309萬飛了

大陸中心／游舒婷報導

中國一名5歲的男童在家中玩打火機，結果引發家中火災，把家裡的豪宅燒光，損失了人民幣60至70萬元（新台幣約265萬到309萬元），這起事件也讓中國網友開始討論起「防火教育」的重要性。

中國男童玩打火機，不小心把家裡燒了。（圖／取自閃電新聞）

根據《閃電新聞》報導，這起事件發生在12月17日，當時男童在家中用打火機引燃餐巾紙，結果手被火燙到，他馬上把餐巾紙丟出，結果火星引燃窗簾，瞬間火勢就往房間蔓延，瞬間家中豪宅被火舌包圍，所幸消防員到現場後，火勢即時得到控制，男童跟家人也沒有受傷。

報導指出，屋內有多項昂貴物品報銷，包括遊戲電腦、索尼電視、PS5、Switch等電子設備，損失慘重。不過屋主並沒有責備小孩，反而向網友們宣傳防火教育的重要性，同時也相當自責，表示應該將打火機放在小孩拿得到的地方。

