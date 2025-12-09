5歲童拿走羽球拍遭國中生斥責 父竟推人還揪衣領

新北市中和區一處公園遊樂場發生家長間衝突事件，起因是一名5歲男童拿走國中生的羽球拍敲打地面致損壞。事件中，38歲溫姓男子因護子心切，不僅對國中生吼叫，更與出面制止的林姓男子爆發激烈爭執，期間還出現推倒國中生、揪住衣領等肢體衝突。整起事件在兒童遊樂區發生，嚇壞現場其他小孩，也引發公眾對家長教育方式的關注。

父護5歲子，動手推國中生，其他人出面阻止爆衝突，警方到場還是相當激動。（圖／TVBS）

事件發生於6日晚間8點多，地點位於新北市中和區民樂人行廣場的兒童遊樂區。當時38歲溫姓男子帶著5歲兒子到公園玩耍，期間其兒子拿走一名國中生的羽球拍敲打地面，導致羽球拍損壞。國中生因此斥責小男孩，溫姓父親見狀不滿，立即上前制止並對國中生大聲吼叫。

廣告 廣告

現場其他家長看不下去，一名穿著灰色外套的男子站出來，試圖將大人和小朋友隔開。此時可見有少年因此事而哭泣。目擊者指出，溫姓男子穿著黑色帽T，不僅大力推倒該名男國中生，還揪住對方衣領。林姓男子見狀出面干預，對溫姓男子說：「打小孩你怎樣啦！」溫姓男子則回嗆：「關你什麼事啊！」雙方隨即爆發激烈口角。

在場其他家長試圖安撫情緒，有人對少年說：「弟弟你過來沒有關係，你過來。」也有人勸說：「好好你們兩個，先分開。」然而爭吵已經嚇到現場其他小孩。

事後林姓男子在社群媒體發文表示，溫姓男子竟然揚言要拿槍對付他，還要叫「四海的人」處理他，並炫耀自己是某人的手下。林姓男子表示：「我聽到後是滿傻眼的，見過多少兄弟的，頭一次看到欺負小孩自稱有在混的。」

林姓男子已向警方提出恐嚇、妨害名譽以及傷害告訴。他也表示，帶小孩到公園玩耍，還是頭一次看見家長展現如此教育方式，令他感到意外與不解。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

◎反校園霸凌專線：1953

◎反職場霸凌專線：1955

◎法律扶助基金會：(02)412-8518

更多 TVBS 報導

買屋糾紛釀禍！新店75歲翁持「汽油」找房仲尋仇

不認識債主？少年欠1萬5被押車 PO網稱「遭搶」

歌后惡夢終止? 曹雅雯瘋狂粉絲無視保護令再犯 高雄收押

6杯飲料吃官司！ 外送員等8分鐘爆衝突 顧客持棍輸贏

