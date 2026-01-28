5歲童放學被抓掀輿論關注 美法官暫擋驅逐令

（中央社休士頓27日綜合外電報導）一名5歲男童日前在明尼蘇達州遭美國移民暨海關執法局（ICE）突襲拘留，引發全美輿論關注。德州聯邦法官發布裁定，暫時擋下這名男童及其父親的驅逐出境令。

法新社報導，5歲的連恩．康尼荷．拉莫斯（Liam Conejo Ramos）與父親艾德瑞安．康尼荷．阿里亞斯（Adrian Conejo Arias）這個月20日雙雙遭ICE執法人員逮捕。父子均是來自厄瓜多的尋求庇護者。

帶著藍色毛帽、揹著蜘蛛人背包的連恩被黑衣聯邦執法人員帶走的照片，旋即在網路上瘋傳。

父子倆目前被關押在德州聖安東尼奧（San Antonio）。當地聯邦地區法官比里（Fred Biery）昨天裁定，在這對父子對拘留提出訴訟期間，「不得對他們進行任何遣返或轉移，直至本法院進一步命令」。

連恩在哥倫比亞高地（Columbia Heights）公立學校學區就讀學前班。學區最高行政首長史登維克（Zena Stenvik）表示，父子倆是在自家車道被帶走，且連恩當時遭執法人員當作「誘餌」，目的是讓家中其他成員步出家門。

然而，聯邦移民官員則稱，執法人員是在父親逃離現場後於住所外帶走這名男童。

連恩與父親被捕時，他的母親與哥哥並未同時被捕。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普政府在明尼蘇達州明尼阿波利斯（Minneapolis）大規模掃蕩非法移民，突襲期間抓了不少孩童與青少年，引發當地群眾不滿，而5歲連恩被拘留的事件讓他們更加惱火。

國土安全部稱連恩的父親是來自厄瓜多的「非法移民」，並說是父親堅持要兒子隨行，執法人員才將男童一併帶走。

然而，律師說，連恩的父親並未觸法，也一直遵守申請庇護的「所有既定程序」，包括「按時出席法庭聽證」。

連恩的父親已對國土安全部長諾姆（Kristi Noem）、美國司法部長邦迪（Pam Bondi）及其他聯邦官員提起告訴。（編譯：蔡佳敏）1150128