5歲童玩火燒自家別墅！一張餐巾紙父母慘噴300萬

中國武漢一名男童玩火釀災。（示意圖／pexels）





家有小孩一定要把危險物品謹慎管理好，中國湖北武漢有名男童在家玩打火機，慘釀出火警，家中別墅房間被燒得滿目瘡痍，損失粗估至少台幣300萬元。

中國湖北武漢一名男童玩火點燃家中別墅。（圖／微博@閃電新聞）

根據《閃電新聞》、《網易新聞》等媒體報導，中國湖北武漢有個5歲男童，在家用打火機點燃餐巾紙玩火，因為燙到手將點燃的餐巾紙甩到窗簾上，導致窗簾被點燃後，整間房間全數燒毀。

好在男童引發的火勢集中在一個房間，在消防員趕到前火勢就被控制，現場無人受傷，但男童父母損失慘重，房內多數昂貴電子產品全燒光，包含PS5、遊戲主機、SONY電視、Switch等，再加上整體裝潢，初步估算損失約300萬台幣。

男童父親毛先生接受採訪時也坦言，東西沒了可以再買，孩子沒事就好了。他表示平時也有提醒孩子不能玩打火機，顯然言語提醒不足夠，兒童防火教育十分重要，也應避免把易燃物、點火的火源放在孩子容易拿到的地方。毛先生也說事後沒有憤怒責罵孩子，而是好好告訴孩子玩火的危險。

