5歲童玩菜刀遭父摑掌撞門受傷！法官認定父親體罰侵權判拘役

彰化縣發生一起父親體罰兒童案件。一名育有4名子女的男子，發現5歲次子正在把玩菜刀，喝止無效後情緒失控，一掌打向男童臉部。強大力道導致男童重心不穩，向後跌撞紗門，造成頭皮紅腫瘀青。男童哭聲驚動鄰居報案，警方獲報後依違反保護令罪將男子帶回偵辦。

根據判決書內容，該名男子從事臨時工，與身障妻子共同撫養4名子女。值得注意的是，男子在2023年9月即曾因對次子不當教養遭民眾檢舉，法院當時已核發為期2年的通常保護令，明確禁止他對男童施以身體或精神上的不法侵害。

男子在偵查過程中否認犯行，強調自己的行為純屬管教。他表示，若不立即制止兒子玩刀的危險行為，可能會傷及家中其他子女。他更指出，在本次事件發生後，男童又兩度玩刀割傷兄弟，證明他當時的擔憂並非空穴來風。

法院審理時，引述《兒童權利公約》及聯合國兒童權利委員會的解釋。法官指出，體罰無論輕重程度，均屬暴力與侮辱人格的行為，與兒童的人性尊嚴及身體自主權相牴觸。即使照護者基於教育目的，也不得以合理或輕微體罰作為抗辯理由，各國均應透過法律及教育手段全面禁止體罰。

法官進一步分析，摑掌除造成身體疼痛外，更帶有羞辱意味，容易讓兒童產生被否定、被威嚇的心理創傷，並非任何形式的合理懲戒。法官認為，5歲幼童本不應輕易接觸到鋒利刀具，男童事後又兩次玩刀割傷手足，顯示家中刀具存放管理確實不當。身為父親應優先改善環境安全，阻止兒童接觸危險物品，而非以暴力管教取代教養責任。

彰化地方法院最終認定，男子的行為同時觸犯《兒童及少年福利與權益保障法》的故意對兒童犯傷害罪，以及違反保護令罪。考量被告家庭經濟狀況及子女照顧需求，判處拘役20日，緩刑2年。同時要求被告必須在6個月內完成6小時親職教育輔導課程，緩刑期間須接受保護管束，以期導正其教養觀念，建立正確的親職互動模式。

