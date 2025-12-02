5歲童腹痛便秘！染A流「壞死性腦病變」亡

▲疾管署防疫醫師林詠青說明，有個案出現腹痛、便秘情況，篩檢流感陽性，後續出現重症心肺衰竭致死。（資料照／記者張乃文攝）

[NOWnews今日新聞] 流感疫情升溫，疾管署今（2）日提醒，年末聚會活動多，可增加傳染疾病風險，提醒符合資格民眾盡快接種。而疾管署防疫醫師林詠青說明，有一名本流感季年紀最小的死亡個案，為5歲女童、出現腹痛、便秘情況，後續篩檢確認流感，但住院2週後仍過世，死因為流感併發急性壞死性腦病變導致心肺衰竭致死。

依據疾管署監測資料顯示，第48週(11/23-11/29)類流感門急診就診計87,162人次，與前一週相當；另近7日新增24例流感併發重症病例(3例H1N1、20例H3N2、1例A未分型)及9例死亡(3例H1N1、6例H3N2)。

疾管署防疫醫師林詠青指出，一名個案是10月1日至今、本流感季年紀最小個案，5歲女童並無慢性病、潛在病史，去年11月曾接種流感疫苗，但本季尚未施打。10月底時，個案出現腹痛、便秘，急診就醫後給予治療後返家，隔天出現發燒、腹痛症狀，再次就醫，進行流感快篩A型陽性，給予口服抗病毒藥物治療。

林詠青提到，個案返家又出現嘔吐、全身痙攣、意識狀態改變，再次到急診就醫，抽血發現心肌酵素、肝指數、發炎指數都上升，胸部X光顯示雙側肺炎，研判流感併發腦炎與心肌炎，加護病房治療。不過，個案住院後仍持續痙攣，且有血壓偏低情形，發現心臟收縮功能嚴重受損，給予強心劑、流感抗病毒藥、抗生素，並以葉克膜治療。

林詠青說，影像學檢查發現壞死性腦病變與腦炎，個案住院約2週仍過世，死因為流感併發急性壞死性腦病變導致心肺衰竭致死。

疾管署提醒，接近年末聚會活動多可能增加疾病傳播風險，而疫苗接種約需2週才能獲得足夠保護力，提醒符合接種資格民眾，儘速接種。

截至今年12月1日，公費流感疫苗接種數約630萬人次，新冠疫苗接種累計約148萬人次，其中Novavax JN.1疫苗接種約2.1萬人次。

