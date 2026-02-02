5歲童茫然站雪地成ICE「抓媽媽」誘餌？ 副總統幫說話、法官痛批政府「喪失了人類的尊嚴」

ICE特工帶著男童，而他茫然站在雪地的照片在網路上瘋傳，引起美國民眾震怒。圖／翻攝自X

美國川普政府強力取締非法移民政策，在明尼蘇達州再起爭議。移民暨海關執法局（ICE）在20日被爆出，逮捕剛從幼兒園放學的5歲男童拉莫斯（Liam Conejo Ramo）和他的爸爸，還帶男童回家意圖誘捕屋內的媽媽。特工帶著拉莫斯，而他茫然站在雪地的照片在網路上瘋傳，引起美國民眾震怒，法官也痛批政府「毫無底線」，下令放人。

5歲童放學竟成誘餌？ICE遭控誘捕非法移民

綜合媒體報導，拉莫斯一家來自厄瓜多，2024年12月向德州邊境官員申請庇護入境美國，但ICE認為男孩的父親為「非法移民」，在拉莫斯從幼兒園放學的時候拘捕了父子倆人，並帶回家意圖引出媽媽一併逮捕，但她因為害怕，從房內透過窗戶看到丈夫警告「不要開門」，以及鄰居的建議沒有走出家門。ICE最終把5歲的男孩及其父親帶往離家1300多英里外的拘留中心。

辯護律師表示，拉莫斯一家不是非法移民，庇護申請仍處於待決狀態，並指出他們遵守了所有既定程序，認真地看待庇護申請這件事，並按時出庭，認為拉莫斯一家沒有任何安全威脅，也沒有潛逃風險，根本不應該被拘留。《CNN》報導指出，拉莫斯的父親在美國及其母國厄瓜多均無犯罪紀錄。

ICE否認指控，萬斯出面幫說話

拉莫斯被ICE特工環繞站在雪地裡的畫面在網路上瘋傳，引起美國民眾的反彈。ICE為此也做出回應，否認誘捕的指控，表示「從未使用兒童做為誘餌」，表示執法人員已盡努力讓男孩與家人團聚，指出逮捕父親時，他「拋棄」了自己的孩子，特工還特別買了麥當勞照顧他，因為男孩告訴特工想和爸爸在一起才一起帶走。美國副總統萬斯也為ICE辯護，指出特工逮捕了試圖逃跑的男童父親，帶拉莫斯回家又見媽媽不開門，為了不讓男孩在外受凍，只好帶他一起前往拘留中心。

法官下令放人，痛批政府「毫無底線」

針對此案，美國法官比里（Fred Biery）在31日做出裁決，下令最晚不得超過2月3日，拘留中心必須釋放拉莫斯父子。比里指出，此案源於政府思慮不周，為了追求每日驅逐出境的配額，對兒童造成了創傷，並痛批不受約束的權力，其卑鄙貪婪帶來的殘忍行徑「毫無底線」，喪失了人類的尊嚴，更稱「法治被他們拋諸腦後」。他也補充，這對父子最終可能「被迫或自行遣返回國」但在這之前應該透過更有序、更人道的政策來實現。



