5歲童貪玩「鐵環套小弟弟」！拔不下來腫脹慘變形 醫師也難處理

中國廣東一名5歲男童因為貪玩把一個小鐵環套進下體，事後卻拔不下來，他因感到害怕，忍耐一天才告訴家人，送醫時下體前端已經腫脹變形。最後在消防員的幫忙下，才順利把鐵環剪斷，所幸男童並無大礙，已經回家休養。

根據《DV現場》報導，中國廣東韶關30日一名5歲男童因為貪玩，把鐵環套進下體，事後卻拿不下來，因為感到害怕，在忍痛一天才告訴家人，在送醫時已經疼痛難忍。

始興縣醫共體總醫院外一科住院醫師張曄林表示，「他被卡了一個大概5毛錢硬幣大小的鐵環」，家屬當下也很著急，就用油、潤滑油之類的物品想把鐵環取下，但都沒有成功。張曄林表示，男童下體的前端因為水腫已經腫脹變形，醫師最後找來消防員協助將鐵環取下。

始興縣城北路消防救援站副班長廖建平指出，在試著取下鐵環時有塗一點潤滑油，「然後墊了一個小的、薄的東西進去，我們在墊起來的那個位置剪掉鐵環的」，所幸鐵環取下後男童並無大礙，已經回家休養。廖建平也呼籲家長，盡量不要讓小孩玩這種小型物品，平時也要做好教育，以免讓小朋友的身體受傷。



